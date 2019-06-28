Ответ на жалобу бишкекчанки, ребенок которой отравился сосисками

На ранее опубликованную народную новость: "Ребенок отравился сосисками, купленными на Ошском рынке" в компании "Риха" опровергли слова бишкекчанки, пострадавшей якобы от их некачественной продукции, и пояснили следующее:

"ОсОО "Риха" полностью несет ответственность за качество и безопасность производимой продукции. Предприятие сертифицировано по системе FSSC 22000, ведется строгий производственный контроль, контроль поступающего сырья и готовой продукции, продукция проходит лабораторные испытания в аккредитованных лабораториях.

По вопросу жалобы от жительницы Бишкек компания ОсОО "Риха" заявляет, что фирменной точки на территории Ошского рынка, в частности в "Берекет Универсале", нет. Но многие точки розничной торговли действительно торгуют нашей продукцией.

Мы со своей стороны, как производители соблюдаем требования маркировки нашей продукции, всю информацию для потребителей указываем на упаковке, в частности Сроки и Режимы хранения. В каких условия хранилась данная продукция в данной торговой точке не известно! Для исключения повторения данных ситуаций, просим наших потребителей, при покупке, контролировать сроки годности выставленные на приобретенной продукции.

По следующей жалобе об отравлении сосисками "Молочными" можем пояснить следующее: Жалоб в компанию от пострадавшего не поступало, лабораторные исследования продукции и медицинское заключение об отравлении также не было предоставлено. Сообщаем, что минимальная партия ассортиментной выпускаемой продукции 50 кг и других жалоб со стороны потребителей на отравление Сосисками молочными не поступало. Ко всему прочему, пострадавший покупатель сама отмечает, что на момент закупа в торговой точке не было электричества, а нами производимая продукция, в частности сосиски "Молочные" являются продуктом достаточно скоропортящимся, которые необходимо хранить в холодильнике.

Просим Санэпидстанцию провести инспекционный контроль данной торговой точки. Так как компания ОсОО "Риха", не имея информации от пострадавшей на какой именно точке была приобретена данная продукция, сама не может провести инспекционное расследование.

Настоятельно просим опубликовать опровержение в кратчайшие сроки. Также просим сообщить результаты"

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