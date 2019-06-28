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В Кыргызстане сошлись все красоты мира?

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- ВБ
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В соцсетях появились фотографии Кыргызстана в сравнении с другими странами. Точнее автор сравнил природу нашей страны с красотами таких стран, как Швейцария, Канада, Исландия и так далее.

На фотографиях видно, что Кыргызстан действительно является уникальной по своей природе страной, в которой сошлись красивейшие места мира с различными ландшафтами.

Примечательно, что автор взял для сравнения те страны, у которых наиболее развита туристическая отрасль. Поэтому это еще раз доказывает, что Кыргызстану необходимо сделать акцент именно в этом направлении.


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URL: https://www.vb.kg/379413
Теги:
Канада, Швейцария, Кыргызстан, Исландия
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Комментарии
1
28.06.2019, 14:17

к сожалению, это сильно отретушированные фотографии. давайте выложим те же места, только без ретуши. наша природа прекрасна, безусловно, но заманивать туристов с помощью фоток с ретушью - тупо, приедут разочаруются. в реальной жизни все не так красочно

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