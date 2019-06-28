В Кыргызстане сошлись все красоты мира?

В соцсетях появились фотографии Кыргызстана в сравнении с другими странами. Точнее автор сравнил природу нашей страны с красотами таких стран, как Швейцария, Канада, Исландия и так далее.

На фотографиях видно, что Кыргызстан действительно является уникальной по своей природе страной, в которой сошлись красивейшие места мира с различными ландшафтами.

Примечательно, что автор взял для сравнения те страны, у которых наиболее развита туристическая отрасль. Поэтому это еще раз доказывает, что Кыргызстану необходимо сделать акцент именно в этом направлении.