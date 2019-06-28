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Мотуев посоветовал "политзаключенным" заняться спортом

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- Бакыт Стамов
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Политический активист Нурлан Мотуев выразил удивление действиям бывших чиновников, на которых завели уголовные дела и которые сегодня находятся в СИЗО. Своим мнением он поделился с изданием Жаңы Ордо.

По его словам, он не понимает, почему они с первых дней заключения сразу заболевают.

- Я удивляюсь нашим чиновникам, которых задержали. Как только сажают, то у них появляются какие-то болезни. Я, к примеру, и в тюрьме продолжал заниматься спортом, - сказал Мотуев.

Также он прокомментировал ситуацию вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева.

- Я когда сидел среди террористов, то мне три раза предлагали стать их лидером, но я отказывался. Атамбаев если сядет, то никогда не сможет стать авторитетом, как я. Если он сядет, то с ним "поговорить" найдется много желающих. Поэтому его могут даже убить, - добавил активист.

Напомним, ранее экс-главу ГСИН Зарылбеку Рысалиеву прямо на допросе стало плохо и его увезли в больницу. Также экс-генпрокурор Аида Салянова после заключения в СИЗО-1 пожаловалась на боли в сердце. Экс-депутату Осмонбеку Артыкбаеву сделали операцию в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. Другого экс-депутата Омурбека Текебаева несколько раз привозили в Наццентр кардиологии. Экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева также перевозили из СИЗО в кардиологическую больницу. Экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов выражал недовольство, что его в СИЗО лишили медицинского осмотра, так как он, по собственным словам, до этого пережил два инфаркта.

Единственное, только бывший премьер-министр Сапар Исаков не жаловался на здоровье. Даже наоборот в одном из своих интервью с гордостью признался, что в СИЗО занимается спортом и научился даже поднимать штангу.


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URL: https://www.vb.kg/379421
Теги:
Аида Салянова, Алмазбек Атамбаев, Зарылбек Рысалиев, Нурлан Мотуев, Сапар Исаков, заключенные, спорт, СИЗО
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