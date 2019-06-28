В Кыргызстане 161 судей привлекли к дисциплинарной ответственности

В Кыргызстане 161 судей было привлечено к дисциплинарной ответственности по итогам служебного расследования Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР. Об этом было озвучено сегодня во время круглого стола в Бишкеке.

Так с октября месяца 2017 по сегодняшний день в адрес Дисциплинарной комиссии поступило 2378 жалоб и представлений в отношении судей. Из них по 783 обращениям были проведены служебные расследования и проверки обоснованности поступивших жалоб и представлений. Также Дисциплинарной комиссией по итогам предварительного рассмотрения было возвращено без рассмотрения по существу 1595 и 200 на стадии рассмотрения.

Большое количество возвращенных обращений свидетельствует о том, что авторы обращений не были осведомлены о требованиях, предъявляемых ст.13 Закона КР "О Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР" к форме и содержанию жалобы и представления, о полномочиях Дисциплинарной комиссии, а также о разнице между обжалованием судебного акта и незаконных процессуальных действий/бездействий судьи.

По итогам служебного расследования всего привлечено к дисциплинарной

ответственности -161 судей, из которых:

-6 судьям наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного освобождения от занимаемой должности, о чем направлены предложения Президенту КР.

-11 судьям наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора;

-31 судьям наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания;

-103 судьям наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения;

-Из 10 к 8 судьям дано согласие на привлечение к уголовной ответственности, в отношении 2 судей отказано.

Напомним, сегодня 28 июня 2019 года с участием судей, адвокатов, представителей государственных органов и гражданского общества проходит круглый стол на тему "Обобщение практики рассмотрения Дисциплинарной комиссией при Совете судей КР обращений о привлечении судей к дисциплинарной ответственности и других обращений за 2017-2018 год".

Модератором круглого стола выступила заместитель председателя Верховного суда КР Айнаш Токбаева.