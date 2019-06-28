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В Оше начали строить спорткомплекс за счет иранского гранта

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- Бакыт Стамов
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Сегодня, 28 июня в Оше состоялась закладка капсулы по строительству нового крупного спортивного комплекса осуществляемого за счет грантовых средств Правительства Исламской Республики Иран. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В мероприятии приняли участие мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в КР Али Моджтаба Рузбехани, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Исламской Республике Иран Авазбек Абдразаков, статс-секретарь Государтсвенного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР самат Борубаев, а также местные жители.

В своем выступлении градоначальник выразил слова благодарности Правительству Исламской Республики Иран и выразил уверенность что тесное сотрудничество будет продолжено, а заложенная в спорткомплекс "капсула времени" в будущем сблизит молодых спортсменов двух народов.

Сметная стоимость строительства современного спортивного комплекса составляет 927,8 тысяч долларов США. Площадь участка, выделенного под строительные работы – 5170 м2. Площадь застройки – 1732,4 м2.

Проект спорткомплекса разрабатывала ОсОО "Туматай". Строительные работы по объекту осуществляет строительно-торговая компания из Ирана "Нику Абния Альбурз - Хит Ланд".

Период строительства объекта – 18 месяцев. Однако строительная компания "Нику Абния Альбурз - Хит Ланд" планирует завершить строительные работы ранее запланированного срока.


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URL: https://www.vb.kg/379427
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