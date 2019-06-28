Толубаев Таалайбек Матмусаевич.

Образование:
Окончил в 1991г Фрунзенский Политехнический институт по специальности "Электроснабжение промышленных предприятий и сельского хозяйства", инженер-электрик
Государственные награды:
2013 г. - Почетная грамота КР
Повышение квалификации:
2009г. ИПК госслужащих в городе Москве – энергетические характеристики и режимы ГЭС.
Трудовая деятельность
1983 - 1985 г. - электромонтажник 3 раз. "Нарынгидроэнергострой"
1985 - 1987 г. - служба в рядах СА
1987 - 1988 г. - электромонтажник 3 раз. "Нарынгидроэнергострой"
1988 - 1991 г. - студент Фрунзенского политехнического института
1991 - 1998 г - инженер машзала, инженер ЭТЛ, начальник ЭТЛ Токтогульской ГЭС
1998 - 2005 г. - начальник Таш-Кумырского РЭС Джалал-Абадского ПЭС
2005 - 2005 г. - заместитель директора Джалал-Абадского ПЭС
2005 - 2006 г. - начальник Таш-Кумырского РЭС Джалал-Абадского ПЭС
2006 - 2007 г. - главный инженер Ош ПВЭС
2007 - 2008 г. - генеральный директор, 1-й зам.генерального директора, зам генерального директора "ОШЭЛЕКТРО"
2008 - 2013 - главный инженер Каскада Токтогульских ГЭС ОАО "Электрические станции"
2013 - 2014г. - директор КТГЭС филиала ОАО "Электрические станции"
2014 - 2014г. - 1-й зам.генерального директора ОАО "Электрические станции"
Сент.- 2014г. - и.о.генерального директора ОАО "Электрические станции" 2014 - 2017г. генеральный директор ОАО "Электрические станции"
В 2019 году назначен генеральным директором ОАО "Электричкеские станции"