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Толубаев Таалайбек Матмусаевич.

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- Екатерина Улитина
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Образование:

Окончил в 1991г Фрунзенский Политехнический институт по специальности "Электроснабжение промышленных предприятий и сельского хозяйства", инженер-электрик

Государственные награды:

2013 г. - Почетная грамота КР

Повышение квалификации:

2009г. ИПК госслужащих в городе Москве – энергетические характеристики и режимы ГЭС.

Трудовая деятельность

1983 - 1985 г. - электромонтажник 3 раз. "Нарынгидроэнергострой"

1985 - 1987 г. - служба в рядах СА

1987 - 1988 г. - электромонтажник 3 раз. "Нарынгидроэнергострой"

1988 - 1991 г. - студент Фрунзенского политехнического института

1991 - 1998 г - инженер машзала, инженер ЭТЛ, начальник ЭТЛ Токтогульской ГЭС

1998 - 2005 г. - начальник Таш-Кумырского РЭС Джалал-Абадского ПЭС

2005 - 2005 г. - заместитель директора Джалал-Абадского ПЭС

2005 - 2006 г. - начальник Таш-Кумырского РЭС Джалал-Абадского ПЭС

2006 - 2007 г. - главный инженер Ош ПВЭС

2007 - 2008 г. - генеральный директор, 1-й зам.генерального директора, зам генерального директора "ОШЭЛЕКТРО"

2008 - 2013 - главный инженер Каскада Токтогульских ГЭС ОАО "Электрические станции"

2013 - 2014г. - директор КТГЭС филиала ОАО "Электрические станции"

2014 - 2014г. - 1-й зам.генерального директора ОАО "Электрические станции"

Сент.- 2014г. - и.о.генерального директора ОАО "Электрические станции" 2014 - 2017г. генеральный директор ОАО "Электрические станции"

В 2019 году назначен генеральным директором ОАО "Электричкеские станции"


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URL: https://www.vb.kg/379428
Теги:
Электрические станции, Кыргызстан
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