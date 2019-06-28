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Сооронбай Жээнбеков встретился с Мухаммедкалыем Абылгазиевым

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- Бакыт Стамов
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 июня, встретился с Премьер-министром Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Обсуждены текущие результаты, меры по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, исполнению доходной части бюджета за первое полугодие текущего года, а также возможные сроки и размеры повышения пенсий и заработных плат работникам социальной сферы.

Глава государства отметил, что с завершением очередной сессии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Правительству необходимо обратить особое внимание на исполнение принятых законов.

Президент акцентировал внимание на необходимости ускорения мер по региональному развитию, цифровизации деятельности государственных органов, в том числе фискализации налоговых процедур и внедрение системы электронного межведомственного взаимодействия "Тундук", продолжении реализации второй фазы проекта "Безопасный город".

Отмечена слабая координация и отсутствие контроля по исполнению решений Совета безопасности по вопросам цифровизации и недропользования.

Кроме того, Глава государства подчеркнул важность координации министерств и ведомств по реализации соглашений с российской, китайской, индийской и германской сторонами, достигнутых на уровне глав государств.

Вместе с этим указано на необходимость составления перечня крупных инвестиционных проектов для запуска до конца текущего года.

Кроме того, подчеркнута необходимость усиления контроля над ходом строительства автодорог в районных центрах регионов, основных автомагистралей республики таких, как Север-Юг, Бишкек-Кара-Балта, Ош-Баткен-Исфана-Худжант и другие.

Также по итогам первого заседания Комитета по промышленности и предпринимательству представителями бизнеса поднят ряд вопросов, решение которых возложено на Правительство. Органами исполнительной власти должен быть составлен четкий план-мероприятий и приняты исчерпывающие меры для его реализации.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость исполнения в полном объеме плановых показателей по поступлениям республиканского бюджета и усиления контроля над расходной частью государственной казны.

"Руководители государственных органов, ответственных за неполное исполнение доходной части казны должны нести персональную ответственность", - подчеркнул Президент.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что Жогорку Кенешем поддержан практически весь пакет законодательных инициатив Правительства, направленных на реализацию экономических проектов и социально-экономического развития в целом.

Глава Правительства также представил информацию об актуальных направлениях деятельности органов исполнительной власти по своевременному финансированию защищенных статей бюджета, реализации проектов инфраструктурного развития, агропромышленного комплекса и др.

Премьер-министр отметил, что реализация всех направлений, озвученных Президентом Сооронбаем Жээнбековым, будет взята под жесткий контроль.


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URL: https://www.vb.kg/379429
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Комментарии
козинак
28.06.2019, 17:09

поддерживаем нашего президента ! Народ кыргызстана голосует и верит для работы в будущем! Правильное решение . вперёд в светлое будущее. 

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Представитель от лица пенсионеров Ленинского р-на
28.06.2019, 17:22

Уважаемые Президент и премьер министр! Пожалуйста повысьте нормально пенсии, а не кидайте нам жалкую подачку в 300сом. В три, четыре раза, как обещал Атамбаев, но не выполнил, ссылаясь, что не пропустил его инициативу парламент.

Теперь, когда мы поняли, что парламент полностью лоялен вам, дело только за Вами.

Ну невыносимо нищенствовать уже. С советским высшим образованием по ночам рыться от безысходности по мусорным бакам.

Когда встречаешь у нас европейцев туристов, путешествующих по белу свету на свои пенсии, понимаешь в какой нищей дыре живем.

Не нужны нам новые парки, скверы, выстраиваемые для зажиточных горожан.

Нам нужны вместо этого достойные пенсии для стариков оставшихся после советских времен. Скоро нас уже можно будет по пальцам считать, как выживших фронтовиков.

Ведь добавил Путин надбавки к пенсиям за каждый год советского стажа. И еще добавил к стажу серые зарплаты лихих девяностых, когда работодатели платили зарплаты в конвертах, не отчисляя страховые взносы.

В России просто вывели условно - среднестатистическую зарплату за это период и прибавили к зарплатам при расчете пенсий.

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