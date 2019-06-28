Сооронбай Жээнбеков встретился с Мухаммедкалыем Абылгазиевым

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 июня, встретился с Премьер-министром Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
Обсуждены текущие результаты, меры по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, исполнению доходной части бюджета за первое полугодие текущего года, а также возможные сроки и размеры повышения пенсий и заработных плат работникам социальной сферы.
Глава государства отметил, что с завершением очередной сессии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Правительству необходимо обратить особое внимание на исполнение принятых законов.
Президент акцентировал внимание на необходимости ускорения мер по региональному развитию, цифровизации деятельности государственных органов, в том числе фискализации налоговых процедур и внедрение системы электронного межведомственного взаимодействия "Тундук", продолжении реализации второй фазы проекта "Безопасный город".
Отмечена слабая координация и отсутствие контроля по исполнению решений Совета безопасности по вопросам цифровизации и недропользования.
Кроме того, Глава государства подчеркнул важность координации министерств и ведомств по реализации соглашений с российской, китайской, индийской и германской сторонами, достигнутых на уровне глав государств.
Вместе с этим указано на необходимость составления перечня крупных инвестиционных проектов для запуска до конца текущего года.
Кроме того, подчеркнута необходимость усиления контроля над ходом строительства автодорог в районных центрах регионов, основных автомагистралей республики таких, как Север-Юг, Бишкек-Кара-Балта, Ош-Баткен-Исфана-Худжант и другие.
Также по итогам первого заседания Комитета по промышленности и предпринимательству представителями бизнеса поднят ряд вопросов, решение которых возложено на Правительство. Органами исполнительной власти должен быть составлен четкий план-мероприятий и приняты исчерпывающие меры для его реализации.
Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость исполнения в полном объеме плановых показателей по поступлениям республиканского бюджета и усиления контроля над расходной частью государственной казны.
"Руководители государственных органов, ответственных за неполное исполнение доходной части казны должны нести персональную ответственность", - подчеркнул Президент.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что Жогорку Кенешем поддержан практически весь пакет законодательных инициатив Правительства, направленных на реализацию экономических проектов и социально-экономического развития в целом.
Глава Правительства также представил информацию об актуальных направлениях деятельности органов исполнительной власти по своевременному финансированию защищенных статей бюджета, реализации проектов инфраструктурного развития, агропромышленного комплекса и др.
Премьер-министр отметил, что реализация всех направлений, озвученных Президентом Сооронбаем Жээнбековым, будет взята под жесткий контроль.