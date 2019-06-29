Государство охраняет Атамбаева. Что изменилось после потери статуса?

Депутаты запутались в терминах и создали правовую коллизию, выдвигая импичмент Алмазбеку Атамбаеву, уверен юрист СДПК Нурбек Касымбеков.

- В поправках, которые они приняли, говорится о лишении статуса экс-президента. При этом, пока не вступит в силу приговор суда, он сохраняет право на госохрану и бесплатную медицинскую помощь, - говорит юрист.

Однако, охрана и медицинское обслуживание - не единственные привилегии экс-президента. Что станет с его пенсией, президентской дачей и другими преимуществами, сказать сложно.

- Возникла правовая коллизия. В постановлении написано, что экс-президента лишили статуса. А по факту получилось, что лишили его неприкосновенности. Теперь следственные органы могут проводить в отношении Алмазбека Атамбаева следственные мероприятия, в остальном все осталось по-прежнему. Его безопасность, жизнь и здоровье защищает государство, - говорит Нурбек Касымбеков.

Депутат Исхак Масалиев, инициировавший закон о лишении неприкосновенности, не согласен с юристом и считает, что с момента принятия постановления у Алмазбека Атамбаева, не осталось никаких привилегий.

- Постановление вступило в силу и у него больше нет статуса "экс-президента", а соответственно и привилегий. То, что он (Алмазбек Атамбаев - ред.) говорит не хочу комментировать. Он много, чего говорил, - сказал VB.KG Масалиев.

Какими привилегиями обладает экс-президент:

1. неприкосновенность (теряет ее случае лишения статуса)

2. государственная охрана (теряет после приговора суда)

3. бесплатная медицинское обслуживание (теряет после приговора суда)

4. пенсия в размере 75% от президентского оклада

5. государственная дача

6. право пользоваться официальными залами в аэропортах и на железно-дорожных вокзалах

7. бесплатная связь

8. после смерти экс-президента, членам его семьи назначается пособие

9. государство защищает честь и достоинство экс-президента

Напомним, накануне Жогорку Кенеш проголосовал за снятия с Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. После это бывший глава государств заявил соратникам, что если его придут арестовывать, он окажет сопротивление и начнет стрельбу.