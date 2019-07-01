Жээнбеков: Тюрьма не смогла сломить душевную силу и волю Кожомкул-ата

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков вчера посетил мероприятие, посвященное 130-летию Кожомкула Кааба уулу и которое прошло в Суусамырской долине Чуйской области. Глава государства выступил перед собравшимися.

Ниже полный текст выступления Президента Сооронбая Жээнбекова:

"Уважемые соотечественники!

Личности, имена которых золотыми буквами вписаны в летопись народа и к чьей светлой памяти люди всегда относятся с глубоким почтением, являются настоящими украшениями нашей древней истории.

Мы по праву гордимся историей своего народа, давшего миру великих людей.

Все поколения кыргызов благодарны Богу за то, что даровал нам Манаса Великодушного, Баласагына, Кашкари, Калыгула, Токтогула, Барпы, Жеӊижока, Саякбая.

Мы гордимся, что являемся наследниками таких великих личностей, что мы – народ, давший мировой культуре нашего великого современника Чынгыза Айтматова.

Мы никогда не забывали, что наш святой долг – продолжать великую дорогу этих выдающихся людей.

Сегодня мы собрались для того, чтобы чествовать Кожомкула-баатыра – одну из легендарных личностей нашего народа, который прославился своей могучей силой и отвагой.

Искренне поздравляю вас всех 130-летним юбилеем прославленного Каба уулу Кожомкула!

Уважаемые соотечественники!

Сегодняшний юбилей – особый праздник, праздник силы и могучести, духа и гордости нашего народа.

Своими благородными делами и громкими спортивными достижениями Кожомкул прославил себя на века.

Особое значение имеет то, что Кожомкул-баатыр сочетал в себе силу ума, доблесть и духовную мощь, исключительную силу и великодушие.

По сей день несмолкаема людская молва о его могучей силе, отваге, величии его статной фигуре, богатырском сложении.

Никто сегодня с точностью не скажет, сколько борцовских поединков провел Кожомкул. Но одно известно: к концу 20–х годов ему не было равных во всем Кыргызстане.

Истории о том, как он в Суусамыре поднимал многопудовый камень, взвалив лошадь на себя, перенес ее через перевал, вытащил тонувшего в болоте верблюда, освободил горную тропу от свалившегося туда огромного камня величиной с большую юрту.

На могилу матери, похороненной на окраине села, Кожомкул водрузил огромный камень весом 160 кг. Этот камень он принес на своих плечах из поймы реки, расстояние до которой несколько километров.

Большой разговор о красоте и глубине его души Кожомкул-ата еще впереди.

Он никогда не кичился своей силой и никому не показывал свое физическое превосходство.

Кожомкул-ата был человеком великодушным, скромным и с чистой душой. Он никогда не повышал голоса на людей.

Когда он на кого-то был зол, лишь говорил: "о, ойрон болгур" – "о, будь неладен", и уходил восвояси.

Он все призы, которые получал после каждой победы на состязаниях, раздавал людям, заботился о своих односельчанах, и в самые трудные времена отличался своей небывалой щедростью.

Кожомкул-баатыр своей могучей силой и щедростью души снискал не только славу, но и безграничную любовь почет и уважение суусамырцев.

Он всегда бережно относился к людям, знал цену слова, был человеком высочайшей внутренней культуры, жил скромно и отличался своим благородством.

Кожомкул-баатыр был образцом чистого и справедливого управленца.

Он всегда с честью выполнял свой долг перед народом, высоко ценил честный и самоотверженный труд.

Он работал председателем комитета бедняков в Суусамыре, затем заведующим земельным отделом в Кара-Балтинском районе и председателем исполкома Кокомеренского сельского Совета.

В общей сложности Кожомкул-ата более тридцати лет руководил колхозом и совхозом, был председателем сельского Совета.

По его инициативе была построена первая школа в колхозе "8 марта", он призывал своих односельчан к знаниям.

Особенно любил он детей. А мальчишек и девчонок, которые хорошо учились в школе, заставлял поступать в институт. Еще при жизни Кожомкула в село стали приезжать учителя, выходцы из этих мест.

Кожомкул-баатыр хорошо известен как человек, внесший большой вклад в установление на нашей земле справедливости и единства.

На всех должностях он работал с чистыми помыслами, был справедлив и честен перед людьми.

Уважаемые современники!

Имя Каба уулу Кожомкула осталось в нашей истории не только как человека могучей силы и душевной красоты. Он для нас всех и в наше время является символом непоколебимой воли и гражданственности.

Несмотря на то, что Кожомкул-ата с молодых лет испытал много трудностей, он не сломался, был надежной опорой своего народа.

В лихом 1937 году Кожомкул-ата около года отсидел в джумгальской тюрьме.

Но никакая клевета и тюрьма не смогли сломить его душевную силу и волю.

Даже повидавшие многое московские врачи, приехавшие в Джумгал с проверкой здоровья заключенных, были восхищены его высокими человеческими качествами.

После выхода на свободу Кожомкул не озлобился, не перестал верить Советской власти, чем заслужил еще большее уважение у односельчан.

Жил скромно и работал честно, искренне любил людей, бережно относился к ним.

Несмотря на то, что много было заманчивых предложений переехать в город и заняться спортивной карьерой, он в самые трудные времена не оставил свою малую родину.

Он беззаветно любил кыргызскую землю, родной Суусамыр.

Кожомкул-баатыр был в хороших отношениях с известным кахазским богатырем Кажымуканом.

Говорят, что он не раз звал Кожомкула в Россию, Казахстан и Ташкент.

Кожомкул-ата звал и его друг – еще один прославленный казахский богатырь – Балбан-шолак.

Но Кожомкул-баатыр был непреклонен. "Куда я поеду, зачем? - говорил он. - А как же айыл, народ?".

Уважаемые соотечественники!

Наш Кожомкул-ата превыше всего ценил единство и дружбу нашего народа.

Он всегда говорил, что сила народа – в его единстве и завещал своим соотечественникам жить и трудиться в единстве.

Нас воодушевляет его чистые помыслы, светлая надежда и бесценные заветы. Они призывают нас жить в мире и как зеницу ока беречь единство и дружбу в нашем обществе.

Светлый образ Кожомкула-баатыра всегда живёт на благодатной земле Суусамыре и с вершин высоких гор смотрит на нас.

Сегодня здесь, в родном Суусамыре Кожомкула-баатыра сьехались представители со всех дубанов страны и прославляют дружбу и единство нашего народа.

Как говорил великий гуманист Чынгыз Айтматов, север и юг нашей Отчизны – это как два крыла одного сокола. И мы сегодня все вместе чествуем великого народного богатыря.

В нашей Конституции провозглашали, что исходя из заветов наших предков мы будем жить в мире и согласии.

Выражали непоколебимую веру в будущее страны и твердую волю развивать и укреплять кыргызскую государственность, оберегать государственный суверенитет и единство народа.

Однако для того, чтобы продолжать великую путь предков, стать единым обществом и стремиться к единой цели, недостаточно записать это в Основном Законе.

Для того, чтобы на деле выполнить заветы отцов, потребуются совместные неустанные усилия, самоотверженный труд и непоколебимая воля.

Я хочу напомнить вам еще об одном высказывании нашего Чынгыз-ага:

Айтматов говорил: "Адам үчүн эӊ кыйыны - күн сайын адам болуу" - "Самое трудное для человека – это каждый день быть человеком".

А для общества самое трудное – каждый день укреплять единство, стремиться жить в мире и единстве.

Для того, чтобы стать обществом, свято чтящим дружбу и единство, высокие человеческие качества, стать единым народом, сегодня нам потребуются воля, сила духа наших предков и непрерывные усилия.

Могучая сила, великодушие Кожомкула-баатыра зиждутся на духе, великой мощи кыргызского народа.

Поэтому сегодня – праздник кыргызского духа.

Уважаемые соотечественники!

Мы все должны учиться на примере выдающихся людей как Кожомкул-ата, ценить и быть стойкими последователями их завет!

Наша молодежь должна извлекать ценные уроки из славного жизненного пути, стремиться жить и работать с чистыми помыслами, быть великодушными и патриотами своего народа.

Кыргызстан – наследие единого народа, созданного Манасом-Великодушным и во все времена жившего единой семьей.

На территории Кыргызстана с древних времен бок о бок, в мире и согласии жили многие этносы.

Во времена, когда наш народ был единым и наше общество было крепким – мы были процветающей страной, сильным государством.

Когда наше единство было нерушимым – мы создали Великий кыргызский каганат и прославились во весь мир.

Когда мы были дружным, наш народ дал миру таких гениев как Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари, Чынгыз Айтматов и непобежденного богатыря как Кожомкул.

Во времена, когда наш народ был единым и сильным, мы строили такие великие города как Ош, Баласагын, Суяб, которые были центром науки и культуры.

Были и времена, когда было нарушено единство народа, и тогда обнищало общество, по всему миру скитались люди, была обессилена Отчизна.

Наша древняя история подтверждает, что дружба и единство народа превыше всего, что на свете нет ценности дороже нашей любимой страны.

Уважаемые соотечественники!

Если будем едины добъемся великих побед, достойных памяти наших народов.

Опираясь на древнюю историю, культуру и на дружбу между всеми этносами, проживающими в Кыргызстане, мы сможем построить самодостаточное, образованное и здоровое общество.

Поздравляю всех вас с праздником!

Пусть могущество нашего Кожомкул-ата придаст силу, нынешнему и грядущему поколениям кыргызстанцев, возродит в нашем обществе чувство истинного патриотизма!

Пусть на нашей земле всегда будет мир, а в народе – дружба и единство!

Пусть благославляет Всевышний наш Кыргызстан и каждого из нас"