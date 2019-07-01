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Пограничники пресекли ввоз 24 тонн контрабандного бензина

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- ВБ
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Пограничники контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек-автодорожный" пресекли попытку незаконного провоза ГСМ объёмом более 24 тонн. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным ведомства, 29 июня 2019 г. на КПП "Ак-Тилек-автодорожный" со стороны Казахстана прибыл автомобиль "Volvo". В сопроводительных документах на груз было указано, что автомашина перевозит "печное топливо".

"Однако в ходе досмотра транспортного средства пограничный наряд в цистерне обнаружил ГСМ со специфичным запахом бензина. ГСМ объемом более 24 тонн был задержан.

После составления соответствующих документов гражданин Кыргызстана Д.Г., 1986 г.р., был задержан и вместе с грузом передан сотрудникам мобильной группы для дальнейшего разбирательства" - сообщили в ГПС КР. .


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URL: https://www.vb.kg/379450
Теги:
Казахстан, контрабанда, Кыргызстан, бензин, Погранслужба
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