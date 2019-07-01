Активисты проверили точки на рынке, торгующие колбасами отечественной фирмы

История с просроченными колбасой и сосисками, купленные в торговых точках Ошского рынка, получила свое неожиданное продолжение. Гражданские активисты, председатель ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Болотбек Батилов совместно с главой ОО "Элет Көйгөйү" Марипой Алыйкуловой проверили торговые точки, торгующие продукцией отечественной колбасной компании.

Напомним, ранее гражданская активистка Марипа Алыйкулова купила молочные сосиски и колбасу на рынке "Берекет универсал". В итоге колбаса оказалась просроченной. Сосиски вроде по сроку были нормальными, но после того, как ребенок съел их ему стало плохо, появились рвота и понос. В целях донесения данной социальной проблемы до общественности активистка обратилась в редакцию VB.KG. А также сделала видеобращение, которое распространила в соцсетях. Она также отметила, что на самом базаре не было света, возможно, поэтому продукты быстро испортились на такой жаре.

В свою очередь компания "Риха", под брендом которой торговая точка торгует колбасами, заявила, что не имеет на Ошском базаре своих фирменных магазинов.

Стоит отметить, что на рынке, расположенного возле "Берекет универсал" действительно есть две торговые точки, торгующие под вывеской вышеназванной компании. При этом некоторые колбасные изделия просрочены, но в данном случае срок годности не имеет значения, так как на этом рынке уже больше недели нет света. Поэтому можно только догадываться, какую свежесть, если выражаться булгаковским языком, имеют все эти колбасы и сосиски.

После проведенного визуального осмотра торговых точек активисты написали обращение на имя генпрокурора, мэра Бишкека и руководителя ОсОО "Риха" с рядом требований.

Так от руководства фирмы активисты требуют провести внутреннюю проверку в компании на предмет продажи просроченных товаров третьим лицам для дальнейшей реализации.

"В целях продовольственной безопасности, охраны здоровья населения и репутации самой компании, мы, общественность, требуем ОсОО "Риха" дать официальное опровержение о том, что эти магазины не являются Вашими торговыми точками, и Ваши товары не отпускались для реализации. В случае не выполнения данных условий, мы, граждане Кыргызской Республики, будем вынуждены подавать многотысячные иски на Вашу компанию в суд и организовать флешмобы (во всех населенных пунктах и в интернет пространстве) за запрет продажи Вашей продукции на территории Кыргызстана", - говорится в обращении.

Общественные деятели требуют, чтобы главный врач Центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек провел мероприятие по устранению грубых антисанитарных нарушений на вышеуказанном рынке. Также на проблему просят обратить внимание мэра Бишкека Азиза Суракматова.

"Наблюдая на правовую чехарду, происходящую на Ошском рынке за последние месяцы и ноль реакции со стороны муниципалитета и правоохранительных органов, мы, горожане г. Бишкек, требуем руководства мэрии г. Бишкека взять под особый контроль деятельность сотрудников, которые несут ответственность за этот сектор на предмет исполнения своих функциональных обязанностей надлежащим образом.

В случае не оказании должного внимания на эту злободневную проблему сотрудниками соответствующих

государственных служб, в чью обязанность входит охрана здоровья населения и продовольственной безопасности, мы вынуждены будем подавать многотысячные гражданские иски на эти государственные службы, ведомства и мэрию Бишкека. А также организовывать флешмобы за увольнение руководства данных ведомств и привлечения к ответственности. В целях защиты гражданских прав, мы обратимся к всенародно избранному Президенту КР Сооронбаю Жээнбекову о том, что своими преступными бездействиями чиновников данных ведомств, госорганы и столичная мэрия ведут саботаж, направленный против политики института президентства, как гаранта Констутиции Кыргызской Республики.

В связи с этим, мы просим Генерального Прокурора возбудить уголовные дела в отношении предпринимателей, реализующих некачественные и просроченные продукты питания под прикрытием торговых брендов и в особенности ОсОО "Риха", а также в отношении тех сотрудников госслужб, которые прикрывают тех предпринимателей со своей преступной бездеятельностью и игнорированием сигналов, поступающих от общественности".