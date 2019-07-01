Мастерская, где куют безопасность

Среди постоянных рекламодателей газеты "Вечерний Бишкек" очень много уникальных мастеров, которые умело сочетают практичность и качество продукции с эстетикой и требованиями к современному дизайну. Николай Гончаров - один из них. Вот уже десять лет он "варит" металл, превращая его в красивые и прочные конструкции, без которых невозможно обустроить ни одно жилище.

Николая в Бишкеке знают многие. И практически все его клиенты рекомендуют мастера своим знакомым. Это неудивительно, ведь в его сварочном цехе можно заказать все - от миниатюрных кованых решеток до металлокаркасных домов. У Николая, кстати, есть уникальная лицензия на строительство пятиэтажных металлокаркасных конструкций!

- Зачем мастеру такого уровня постоянно давать рекламу и искать новых клиентов, если заказчики сами находят вас?

- Для того чтобы загрузить целый цех работой, мы должны постоянно искать новых заказчиков. Мы не выбираем целевую аудиторию, поэтому свою рекламу ориентируем на максимально широкую аудиторию. В этом плане строчные объявления в "Вечерке" работают безотказно уже много лет.

- Сколько, если не секрет?

- Я "варю" металл уже десять лет. И все это время даю рекламу в вашу газету. Вообще по профессии я промышленный сварщик. Но именно на решетках и других изделиях, которые требуют совмещения качества и красоты, я не специализировался. А потом решил попробовать. Дома был сварочный аппарат, купил болгарку, изучил литературу, поговорил с другими мастерами и начал работать. До всего приходилось доходить самому, ни на одном профессиональном интернет–форуме мастера не раскроют всех своих профессиональных секретов. Тем более те, кто работает "на решетках". Это достаточно сложное изделие, требующее высокой точности сборки - буквально на миллиметр ошибешься и решетка будет "играть". Я сам очень отслеживаю качество и требую от сотрудников такого же отношения к делу.

- И как? Разделяют они ваши убеждения?

- У них нет выбора, у нас в цехе строгие правила - есть погрешности, переваривай! Мы ведь изначально стали работать семейным подрядом - я и два шурина. Поэтому старались не опозорить репутацию семьи. Потом, когда уже открыли цех и набрали ребят, то первым делом обучили их работе по нашим стандартам. У меня есть универсальное требование к качеству любой продукции, и мастера это слышат каждый день: сделай лучше, чем если бы ты делал для себя.

- Любое производство требует постоянного развития и улучшения.Возможно ли это в сварочном цехе, есть ли у вас простор для творчества и самореализации?

- Безусловно! Именно для того, чтобы воплощать в жизнь интересные профессиональные идеи именно в том виде, в котором мы их задумываем, открыли в цехе свою кузницу, теперь все элементы куем сами. Сейчас в наших каталогах более ста видов только решеток! Когда я приезжаю делать замеры, то оцениваю архитектурный стиль объекта, смотрю, из чего он построен, и потом советую заказчику тот или иной вид решеток и других металлоконструкций. Но выбор он делает сам! Важно, чтобы те же решетки нравились заказчику, радовали глаз, ведь человеку придется видеть их ежедневно. Но при этом они должны органично вписываться в общее архитектурное решение дома.

- Всегда ли можно совместить эстетику с прочностью?

- Безусловно. Если выполнять решетки из цельных металлических прутьев и усиливать их перемычками, то сломать такую решетку сложно. Но, как говорится, против лома нет приема. Сломать можно все что угодно, поэтому считать решетку и металлическую дверь гарантией от взлома жилища, мягко говоря, наивно. Функция решетки - защитить жилище от проникновения в него посторонних в ночное время, пока человек спит. Именно потому что тихо сломать решетку невозможно. Но сейчас из Китая привозят много инструментов, с помощью которых просто "рвут" прутья. Поэтому при изготовлении своей продукции мы используем антивандальные связки элементов, а также ключевые швы делаем ванными.

- Ванными? Это как?

- Это швы, которые "загоняются" внутрь прута. Сделать это можно только в условиях цеха на аппаратах, выдающих высокое напряжение. Тогда металл проплавляется внутри, и шов уже невозможно "отстучать" молотком или разомкнуть домкратом. Но в любом случае для комплексной защиты жилища необходимо устанавливать сигнализацию и видеонаблюдение, я это всегда объясняю клиентам. Решетка - это защита от мелкой шпаны.

- Все–таки какой должна быть правильная решетка, чтобы она прослужила долго и надежно?

- В первую очередь правильная решетка - это правильная геометрия, все должно быть выверено до миллиметра. Второй момент: толщина металла - не менее двенадцатого квадрата. И третье - решетку нужно правильно прогрунтовать и прокрасить, чтобы не было коррозии. При соблюдении технологии и использовании качественной лакокрасочной продукции решетка спокойно простоит без подкраски два–три года. Потом обязательно следить за ее состоянием, вовремя обрабатывать места сколов антиржавчиной и подкрашивать, - и решетка будет служить вечно.

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