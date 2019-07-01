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Еще один выпускник сельхозинститута возглавил Первомайский район Бишкека

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- ВБ
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Глава Ленинского района Тынаев Нурдин Раатбекович в порядке ротации переведён на должность начальника управления муниципального имущества мэрии города Бишкек. Ранее он занимал должность руководителя аппарата муниципалитета Бишкека, а с 2016 года был акимом Ленинского района.

Султанов Токтосун Султанович назначен акимом Ленинского района. Ранее он возглавлял Первомайский акимиат.

Главой Первомайского района стал Биримкулов Алибек Темирланович. Он окончил Кыргызскую аграрную академию, факультет "Банковское дело". Был членом ТИК Сокулукского района, а также заместителем главы Сокулукской и Панфиловской районной администрации.

Накануне соответствующие распоряжения подписал градоначальник Азиз Суракматов.


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URL: https://www.vb.kg/379457
Теги:
Азиз Суракматов, кадры, Ленинский район, назначение, Первомайский район, мэрия
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