Сержант, пробежавший вокруг Иссык-Куля, планирует попасть в книгу рекордов

1 июля 2019 года, начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев встретился с гвардии старшим сержантом Кайратом Рапиевым, военнослужащим Национальной гвардии ВС КР, совершившим марафонский забег вокруг озера Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба ГШ ВС КР.

В ходе беседы начальник Генерального штаба ВС КР в первую очередь поинтересовался самочувствием Кайрата Рапиева, отметил, что следил за забегом и вручил медаль "За отличие в воинской службе" 2 степени, пожелав ему дальнейших успехов и удачи в следующих начинаниях. Тот, в свою очередь, рассказал о подготовке к марафону, о своем интересе к военной службе и спорту.

Напоминаем, что забег стартовал 26 июня 2019 года в г. Балыкчы и финишировал 28 июня в г. Чолпон-Ата и был посвящен пропаганде службы в Вооруженных Силах КР, здорового образа жизни и 27-й годовщине образования Национальной гвардии ВС КР. Напоминаем, что бегун не делал остановок на сон и прием пищи. Марафон, длившийся 43 часа 55 минут 34

секунды без сна и отдыха, составил 374 километра и стал рекордом Азии в забегах на длительные дистанции. По всему маршруту следования гвардейца сопровождала медицинская машина с врачом и съемочная группа, встречали коллеги-военнослужащие, местное население и представители власти.

В дальнейших планах гвардейца-спецназовца – подготовка к рекорду с прицелом на попадание в книгу рекордов Гиннеса. Действующий рекорд на данный момент составляет 560 км.