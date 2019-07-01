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Экс-депутат Мамасалиев пояснил, чем грозит досрочный роспуск парламента

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- Бакыт Стамов
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Пока Жогорку Кенеш не изменил избирательное законодательство распускать парламент нельзя. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился эксперт в области госуправления, экс-депутат Алишер Мамасалиев.

По его словам, такой шаг чреват определенными последствиями.

- В противном случае это даст возможность нынешнему составу Жогорку Кенеша вновь переизбраться в новый 7-й созыв парламента. Да, сегодня существуют предпосылки для роспуска парламента, но такой серьезный политический шаг не может быть осуществлен в угоду одной какой-либо политической группировки, - сказал экс-депутат.

Кроме этого, эксперт убежден, что призыв экс-президента Атамбаева о необходимости внеочередных президентских выборов также не имеет под собой каких-либо оснований.

- Для этого нет ни политических, ни тем более юридических оснований. Я это могу рассматривать лишь как желание Атамбаева перенести акцент общественного внимания от расследования по обвинению его в коррупции - на вопрос легитимности действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Удастся ли ему это осуществить покажет время, - добавил Мамасалиев.

Напомним, сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева требуют проведения досрочных выборов президента и депутатов Жогорку Кенеш. Свои требования они намерены озвучить на предстоящем митинге в среду.


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URL: https://www.vb.kg/379468
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, выборы, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Алишер Мамасалиев
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Комментарии
Мики
01.07.2019, 16:27

Атамбаев шизофреник! 

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Туйгуналы
01.07.2019, 16:28

Если на то пошло, то именно вы толкнули Кыргызстан в яму. Кыргызстан не выправится, пока вы не уйдете из политики. Я говорю не как человек, руководивший Министерством здравоохранения, а как главврач районной больницы, что в Кыргызстане есть два шизофреника. Один – Текебаев, второй – Атамбаев!

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