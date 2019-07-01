Экс-депутат Мамасалиев пояснил, чем грозит досрочный роспуск парламента

Пока Жогорку Кенеш не изменил избирательное законодательство распускать парламент нельзя. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился эксперт в области госуправления, экс-депутат Алишер Мамасалиев.

По его словам, такой шаг чреват определенными последствиями.

- В противном случае это даст возможность нынешнему составу Жогорку Кенеша вновь переизбраться в новый 7-й созыв парламента. Да, сегодня существуют предпосылки для роспуска парламента, но такой серьезный политический шаг не может быть осуществлен в угоду одной какой-либо политической группировки, - сказал экс-депутат.

Кроме этого, эксперт убежден, что призыв экс-президента Атамбаева о необходимости внеочередных президентских выборов также не имеет под собой каких-либо оснований.

- Для этого нет ни политических, ни тем более юридических оснований. Я это могу рассматривать лишь как желание Атамбаева перенести акцент общественного внимания от расследования по обвинению его в коррупции - на вопрос легитимности действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Удастся ли ему это осуществить покажет время, - добавил Мамасалиев.

Напомним, сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева требуют проведения досрочных выборов президента и депутатов Жогорку Кенеш. Свои требования они намерены озвучить на предстоящем митинге в среду.