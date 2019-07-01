Мирбек Атабеков спел про Атамбаева?

Кыргызстанский эстрадный певец Мирбек Атабеков выпустил свою новую песню под названием "Бай болгом". В переводе с кыргызского языка по смыслу можно перевести, как "я был богат и силен".

Свое произведение певец опубликовал на своей странице ютуб-канала. С момента публикации песню прослушали уже более 700 тысяч пользователей интернета.

Сама песня для многих слушателей стала интересна смыслом содержания слов. В свете конфликта между прошлым и действующим президентами некоторые кыргызстанцы сразу подумали, что эстрадное произведение посвящено экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.

"Я был богатым и в силе", - поется в песне. Далее перевод произвольный:

"В кармане денег полно и друзей было много,

Я думал, что так будет всегда,

Вокруг меня было полно льстецов и подхалимов,

Я думал, что такая жизнь никогда не закончится, что продолжу объедать народ и никогда не думал, что все плохое ко мне же и вернется".

Комментарии не заставили себя долго ждать.

"Поёт Атабеков, а перед глазами Атамбаев))) про своих подхалимов и друзей предателей, когда был во власти)", - написал один из пользователей интернета.

"Мне кажется, что в старости лет Мирбек всё же признается, что посвящал эту песню именно Атамбаеву)))))", - предположил другой пользователь.

Между тем, сам певец позже написал на своей странице в соцсети, что не посвящал эту песню экс-президенту. Так сказать, все совпадения случайны.