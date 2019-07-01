На Петрушевского написали еще ряд заявлений в ГКНБ - определение суда

Решение городского суда Бишкека об аресте бывшего директора Центра реабилитации детей и молодежи Алексея Петрушевского не имеет ничего общего с требованиями уголовно-процессуального кодекса, оно противозаконно и имеет нулевую обоснованность. Решение второй инстанции прокомментировала VB.KG адвоката.

- Алексею Петрушевскому вменяют в вину совершение менее тяжкого преступления, по таким статьям арест применяют в крайних случаях. Например, если обвиняемый не имеет постоянного места жительства, скрывается от следствия или нарушил условия досрочного освобождения. Ни одного из этих пунктов в деле Петрушевского нет, - рассказала Диляром Низамова.

Из постановления Бишкекского городского суда следует, что одна из причин его ареста - это, то, что в ГКНБ есть еще ряд заявлений в отношении Алексея Петрушевского, которые находятся на стадии рассмотрения.

- Сейчас любое заявление регистрируют в ЕРПП, но по новому уголовно-процессуальному кодексу, это не причина для ареста, - комментирует юрист.

Напомним, Городской суд Бишкека изменил меру пресечения Алексею Петрушевскому с домашнего ареста на заключение в СИЗО. Суд не принял во внимание, что за последний год бывший директор центра реабилитации детей и молодежи перенес несколько операций. Прокурор заявил, что справка врачей о заболеваниях Алексей Петрушевского не может служить доказательством без заключения эксперта.

Ранее Алексей Петрушевский заявил о нарушениях при международном усыновлении в органах опеки. Двух сестер хотели отдать в иностранную семью, хотя кыргызстанцы уже оформляли документы на их усыновление. После этого, Петрушевского обвинили в финансовых нарушениях, его уволили с поста директора центра. Центр хотели закрыть, однако окончательное решение пока не принято.

Тем временем, в социальных сетях, началась акция в поддержку Алексея Петрушевского.