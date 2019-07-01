Военнослужащий, обвиняемый в краже, найден повешенным в доме у родственнико

Сегодня, 1 июля, в селе Гульча найден повешенным военнослужащий контрактной службы в/ч 92843. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС КР.

Тело ефрейтора Б. Г. обнаружили в доме у его родственников.

В настоящее время по данному факту сотрудниками органов внутренних дел Алайского района и Военной прокуратуры Ошского гарнизона проводится проверка.

Напоминается, что в отношении этого военнослужащего органами внутренних дел города Ош проводилось досудебное производство по подозрению в совершении кражи, совершенное в мае текущего года (ЕРПП № 03-092-2019-001173).