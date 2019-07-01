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Военнослужащий, обвиняемый в краже, найден повешенным в доме у родственнико

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- Оксана Гут
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Сегодня, 1 июля, в селе Гульча найден повешенным военнослужащий контрактной службы в/ч 92843. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС КР.

Тело ефрейтора Б. Г. обнаружили в доме у его родственников.

В настоящее время по данному факту сотрудниками органов внутренних дел Алайского района и Военной прокуратуры Ошского гарнизона проводится проверка.

Напоминается, что в отношении этого военнослужащего органами внутренних дел города Ош проводилось досудебное производство по подозрению в совершении кражи, совершенное в мае текущего года (ЕРПП № 03-092-2019-001173).


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URL: https://www.vb.kg/379473
Теги:
военная служба, Ошская область, погибшие, суицид, уголовная ответственность, Кыргызстан
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