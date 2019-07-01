Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане ожидают учителей из России

242  1
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство просвещения России сообщило на своем сайте о начале приема заявок учителей для осуществления преподавательской деятельности в школах Кыргызстана и Республики Таджикистана на 2019 - 2020 учебный год.

В Министерстве образования и науки Кыргызстана корреспонденту VB.KG подтвердили, что готовы принять учителей из России.

- Требуются учителя-предметники в школы с русским языком обучения. В целом такая программа создана для обмена опытом и поддержки межгосударственного сотрудничества, - сообщила пресс-секретарь министерства Марина Гречанная.

Как отметили в Минпросвещения России, ведется набор преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, информационных технологий, учителей начальных классов. Оговаривается, что учителям требуется иметь педагогический стаж работы в школе не менее пяти лет. Предпочтение отдадут кандидатам, прошедшим аттестацию педагогических работников в течение последних трех лет.

Такая программа успешно работает в Таджикистане уже с 2017 года, а вот для Кыргызстана она запускается впервые. В Минпросвещения подчеркнули, что учителям гарантируется выплата зарплаты, жилье и медстраховка, а также возмещение транспортных расходов до места работы и обратно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379476
Теги:
Министерство образования, Россия, школа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Гражданин
01.07.2019, 17:06

Вопрос кто берет все расходы на них? Кыргызстан или россия? Если кыргызстан то лучще пускай они сначала повысят зарплату нашим учителям которые получают мизерную зарплату показушники хреновы

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  