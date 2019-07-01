В Кыргызстане ожидают учителей из России

Вопрос кто берет все расходы на них? Кыргызстан или россия? Если кыргызстан то лучще пускай они сначала повысят зарплату нашим учителям которые получают мизерную зарплату показушники хреновы
Министерство просвещения России сообщило на своем сайте о начале приема заявок учителей для осуществления преподавательской деятельности в школах Кыргызстана и Республики Таджикистана на 2019 - 2020 учебный год.
В Министерстве образования и науки Кыргызстана корреспонденту VB.KG подтвердили, что готовы принять учителей из России.
- Требуются учителя-предметники в школы с русским языком обучения. В целом такая программа создана для обмена опытом и поддержки межгосударственного сотрудничества, - сообщила пресс-секретарь министерства Марина Гречанная.
Как отметили в Минпросвещения России, ведется набор преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, информационных технологий, учителей начальных классов. Оговаривается, что учителям требуется иметь педагогический стаж работы в школе не менее пяти лет. Предпочтение отдадут кандидатам, прошедшим аттестацию педагогических работников в течение последних трех лет.
Такая программа успешно работает в Таджикистане уже с 2017 года, а вот для Кыргызстана она запускается впервые. В Минпросвещения подчеркнули, что учителям гарантируется выплата зарплаты, жилье и медстраховка, а также возмещение транспортных расходов до места работы и обратно.