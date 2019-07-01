В Кыргызстане ожидают учителей из России

Министерство просвещения России сообщило на своем сайте о начале приема заявок учителей для осуществления преподавательской деятельности в школах Кыргызстана и Республики Таджикистана на 2019 - 2020 учебный год.

В Министерстве образования и науки Кыргызстана корреспонденту VB.KG подтвердили, что готовы принять учителей из России.

- Требуются учителя-предметники в школы с русским языком обучения. В целом такая программа создана для обмена опытом и поддержки межгосударственного сотрудничества, - сообщила пресс-секретарь министерства Марина Гречанная.

Как отметили в Минпросвещения России, ведется набор преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, информационных технологий, учителей начальных классов. Оговаривается, что учителям требуется иметь педагогический стаж работы в школе не менее пяти лет. Предпочтение отдадут кандидатам, прошедшим аттестацию педагогических работников в течение последних трех лет.

Такая программа успешно работает в Таджикистане уже с 2017 года, а вот для Кыргызстана она запускается впервые. В Минпросвещения подчеркнули, что учителям гарантируется выплата зарплаты, жилье и медстраховка, а также возмещение транспортных расходов до места работы и обратно.