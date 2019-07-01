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Тюлеев собирает штаб, чтобы провести бессрочный митинг у дома Атамбаева

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- Оксана Гут
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Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев собирает "народный" штаб" по привлечению Алмазбека Атамбаева к ответственности в рамках закона. Об этом он написал на своей странице в Facebook. В соцсетях бывший градоначальник обратился за поддержкой "ко всем неравнодушным согражданам, политическим силам, фракциям Жогорку Кенеша КР, политическим партиям, общественным и политическим деятелям".

Этот штаб не имеет никакого политического окраса, не преследует интересы ни одной из сторон, уверяют Тюлеев.

- Мы не за власть Жээнбекова С.Ж. и не против Атамбаева А.Ш. Мы лишь за строгое следование букве и духу закона, деятельность штаба будет глубоко аполитична и направлена лишь на соблюдение законности. В связи с этим призываю лично экс-президента Кыргызской Республики Отунбаеву Розу Исаковну, все политические силы, неравнодушных граждан и всех остальных показать истинное отношение народа к разрушительной деятельности Атамбаева, который отрицает все нормы Конституции и законов КР, сеет межрегиональную вражду, распространяя фейковые слухи про некий южный спецназ, угрожает оружием правоохранительным органам и прикрывается группой сторонников, - заявляет политик.

Кого Нариман Ташболотович имеет ввиду под "мы" - не уточняется. Как и то, когда именно его новый штаб планируется собраться.

Единственное, сообщает Тюлеев, что штаб проведет мирное шествие к резиденции Атамбаева, а потом останется там с бессрочными митингами.

- Мы словами, держа в руках лишь Конституцию Кыргызской Республики и кодексы, будем доносить до его сторонников, что надо двигаться в правовом поле. На текущий момент никто его (Алмазбека Атамбаева – ред.) даже не вызывает, не пытается арестовать, и даже если его захотят опросить, он должен и обязан прибыть в следственные органы, как и любой иной гражданин и дать свои показания. Мы не в Индии, а он не священная корова. Будучи политиком такого масштаба, каким он себя позиционирует, он должен быть примером для всех. Если он хочет показать силу, то ее показывают не оружием, а волей. Ему надо собрать свою волю в кулак и смело идти и доказывать свою правоту, - утверждает Нариман Тюлеев.

И заключает, что "народный штаб по обеспечению стабильности и законности сформулирует в ближайшее время свои требования к Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу и опубликует посредством СМИ".


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URL: https://www.vb.kg/379478
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нариман Тюлеев, митинг, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, экс-президент, лишение неприкосновенности
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Комментарии
Менталист
01.07.2019, 17:00

Тюлееву не стыдно перед своей дочерью а? не хорошо иметь такого отца многоличного афериста

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Жалоба модератору
кыргызстанцы
01.07.2019, 17:05

Мы с вами Нариман Ташболотович!

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Урри
01.07.2019, 17:12

Вот ты, нарыйман,и нагнетаешь обстановку, дурнина. Если две стороны схлестнутся, а это могут сделать провокаторы, которые только этого и ждут, то ты будешь виноват, козел. 

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дурдом ромашка!
01.07.2019, 17:27

ой, и этот туда же! теперь все спешат успеть запрыгнуть в последнюю телегу клана соке  и напомнить о себе - рио со своими ответками за "самозванку", тюля за отобранный "общак", бекназавр - за отлучение от прокуроской кормушки - наша, типа, политэлита, "королевская" срать. 

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Фрунзе
01.07.2019, 17:40

Вот и ещё один клоун вывалился со своим дерьмом?!  От всех наших политиков, тошнит....

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Тимур
01.07.2019, 17:48

Тюлеева надо сажать по новой на зону. Предварительно конфисковать ВСЕ имущество добытое преступным путем. А если пойдет к кому нибудь с какими либо требованиями- набить морду.

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