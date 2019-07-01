Тюлеев собирает штаб, чтобы провести бессрочный митинг у дома Атамбаева

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев собирает "народный" штаб" по привлечению Алмазбека Атамбаева к ответственности в рамках закона. Об этом он написал на своей странице в Facebook. В соцсетях бывший градоначальник обратился за поддержкой "ко всем неравнодушным согражданам, политическим силам, фракциям Жогорку Кенеша КР, политическим партиям, общественным и политическим деятелям".

Этот штаб не имеет никакого политического окраса, не преследует интересы ни одной из сторон, уверяют Тюлеев.

- Мы не за власть Жээнбекова С.Ж. и не против Атамбаева А.Ш. Мы лишь за строгое следование букве и духу закона, деятельность штаба будет глубоко аполитична и направлена лишь на соблюдение законности. В связи с этим призываю лично экс-президента Кыргызской Республики Отунбаеву Розу Исаковну, все политические силы, неравнодушных граждан и всех остальных показать истинное отношение народа к разрушительной деятельности Атамбаева, который отрицает все нормы Конституции и законов КР, сеет межрегиональную вражду, распространяя фейковые слухи про некий южный спецназ, угрожает оружием правоохранительным органам и прикрывается группой сторонников, - заявляет политик.

Кого Нариман Ташболотович имеет ввиду под "мы" - не уточняется. Как и то, когда именно его новый штаб планируется собраться.

Единственное, сообщает Тюлеев, что штаб проведет мирное шествие к резиденции Атамбаева, а потом останется там с бессрочными митингами.

- Мы словами, держа в руках лишь Конституцию Кыргызской Республики и кодексы, будем доносить до его сторонников, что надо двигаться в правовом поле. На текущий момент никто его (Алмазбека Атамбаева – ред.) даже не вызывает, не пытается арестовать, и даже если его захотят опросить, он должен и обязан прибыть в следственные органы, как и любой иной гражданин и дать свои показания. Мы не в Индии, а он не священная корова. Будучи политиком такого масштаба, каким он себя позиционирует, он должен быть примером для всех. Если он хочет показать силу, то ее показывают не оружием, а волей. Ему надо собрать свою волю в кулак и смело идти и доказывать свою правоту, - утверждает Нариман Тюлеев.

И заключает, что "народный штаб по обеспечению стабильности и законности сформулирует в ближайшее время свои требования к Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу и опубликует посредством СМИ".