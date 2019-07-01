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12 граждан Узбекистана доставили в РУВД Первомайского района

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Акимиат Первомайского района Бишкека в целях обеспечения безопасности на дорогах, выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время суток без сопровождения родителей и лиц их заменяющих, провёл традиционный рейд. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Рейд проведен в два этапа – днём и ночью совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних управления внутренних дел, сотрудников управления социального развития, МТУ и прокуратуры Первомайского района.

По результатам дневного рейда по попрошайкам было выявлено 12 граждан Узбекистана с тремя несовершеннолетними детьми, все они доставлены в РУВД Первомайского района для разбирательств, а несовершеннолетние размещены в центре реабилитации детей и молодежи мэрии до выяснения обстоятельств.

В ночном рейде по компьютерным клубам и местам общественного скопления людей выявлено 9 несовершеннолетних, которые были доставлены в центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних МВД КР, где были составлены протокола, проведена разъяснительная работа о недопущении впредь такого рода нарушений и переданы законным представителям.

С администраторами компьютерных клубов проведена беседа, и разъяснительная работа относительно правил пребывания несовершеннолетних лиц в ночное время суток.

Мэрия столицы напоминает, что несовершеннолетним (лицам, не достигшим 18-летнего возраста) запрещается находиться в общественных местах в ночное время суток (в летний период с 1 июня по 31 августа) с 23:00 часов до 06:00 часов, в остальное время с 22:00 часов до 06:00 часов без сопровождения родителей и лиц их заменяющих. Согласно законодательства КР родители несут ответственность за воспитание, содержание и обеспечение безопасности детей.


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URL: https://www.vb.kg/379480
Теги:
дети, Первомайский район, рейд, Бишкек, Кыргызстан, попрошайки, МВД, мэрия
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