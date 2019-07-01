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Жара! Бишкекские дороги поливают ежечасно

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- ВБ
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Муниципальное предприятие "Тазалык" в период аномальной жары будет мыть городские дороги ежечасно. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По данным пресс-службы, сейчас на линии работает 8 поливомоечных машин, в запасах которых по 8 тонн воды.

"Сейчас техника находится на улицах: Абдрахманова, Чуй, Шопокова, Ибраимова, Фрунзе, Московская, Токтогула, Киевская. Другие городские улицы также примут охлаждающий "душ.

Также предприятие продолжает ночную мойку столичных улиц. Всего на линию выходит около 11 единиц спецтехники, которые производят больше 70 рейсов. Мойка начинается в 2-3 часа ночи и продолжается до 7 часов утра.

Дорогие горожане и гости столицы! Просим вас соблюдать необходимые меры безопасности, чтобы не навредить своему здоровью. Управление здравоохранения столицы не рекомендует долгое время находиться на улице во избежание получения теплового удара, покидать здания и помещения без необходимости, следует надевать лёгкую и светлую одежду из натуральных тканей, важно соблюдать питьевой режим, пищу следует принимать часто, небольшими порциями, отдавая предпочтение блюдам растительного происхождения и кисломолочным продуктам", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/379481
Теги:
вода, дороги, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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