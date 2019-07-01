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Митинг сторонников Атамбаева: Игра на нервах или третья революция?

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- Екатерина Улитина
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Редакция VB.KG поговорила с экспертами и выяснила их мнение, как в ближайшие дни будут развиваться политические события в Кыргызстане

Противостояние бывшего и действующего президентов на этой неделе достигнет своего пика. Сторонники Алмазбека Атамбаева в среду соберутся у здания "Форум", чтобы провести митинг. Этот шаг, особенно после слов самого Атамбаева о не признании действующей власти, воспринимается как прямая отсылка ко дню 7 апреля 2010 года, когда именно от этого здания колонна людей двинулась к Белому Дому, чтобы заставить президента Бакиева отказаться от поста и в конце концов бежать из страны.

Игра на нервах

Бывший начальник отдела экономической безопасности ГКНБ, политолог Максат Мамытканов считает, что сейчас в республике идет позиционная война на нервах. Обе стороны ждут, что соперник допустит тактическую ошибку, которая станет для него роковой.

- В шахматах есть выражение: "белые начинают и проигрывают". В сложившейся ситуации действует тот же принцип. У кого первого сдадут нервы, кто просчитается в своих действиях и допустит ошибку, тот и проиграет. Сейчас активно идет информационная война. Создание штаба в доме Атамбаева - это сознательная провокация властей на действия, митинг у здания "Форум" - это еще одна провокация. Ведь, никто не знает, зачем они собираются, что им нужно. По сути они ничего не делают, они ждут действий от властей, - говорит Максат Мамытканов.

Возможна дестабилизация

Политолог Марс Сариев придерживается другого мнения. Он уверен, что время играет против Алмазбека Атамбаева. Ему придется действовать, иначе он просто может дождаться официальных обвинений и ареста.

- Атамбаев пойдет ва-банк. Он не может ждать, потому что чем больше он ждет, тем меньше поддержки у него останется. Это психология толпы - интерес народа к любым событиям остывает за неделю. Сейчас поддержка у Алмазбека Атамбаева на пике и он этим воспользуется. Его сторонники придут его поддержать и их будет много, - уверен Марс Сариев.

Политолог считает, что ситуация в любой момент может выйти из под контроля и сработает психология толпы, где действуют не законы, а инстинкты.

- Существует очень большая вероятность дестабилизации ситуации в стране. Тем более есть раскол по региональному признаку, мы это видим. Люди на взводе из-за информационных кампаний, участниками которых они стали, - заключил эксперт.

Митинги СДПК всегда мирные

Член политсовета СДПК Адиль Турдукулов уверяет, что никаких беспорядков и противозаконных действий организаторы митинга устраивать не собираются.

- Митинги СДПК всегда хорошо организованы. Вы сами видели, как четко был сформирован штаб в Кой-Таше. В этот раз организация будет не хуже. Мы не планируем подвозить людей, не собираемся устраивать провокации или беспорядки, - говорит Турдукулов.

Ранее он рассказал VB.KG, что у здания Медиафорума митингующие собираются потребовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова и депутатов Жогорку Кенеша. Свои требования они адресуют не властям, а "народу". Будет ли это означать призыв к свержению власти, Турдукулов пояснять не стал.

- С нашей стороны провокаций не будет. Как поведут власти или другие политические силы не берусь прогнозировать, - заключил Турдукулов.

Отметим, противостояние между экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и его соратником, который стал президентом Сооронбаем Жээнбековым начались больше года назад. Многие приближенные бывшего президента оказались за решеткой из-за обвинений в коррупции, что Алмазбек Атамбаев воспринял как политические гонения. На прошлой неделе депутаты проголосовали за лишение Атамбаева неприкосновенности. Теперь уголовное преследование грозит и самому экс-главе государства. После такого решения Алмазбек Атамбаев заявил, что не признает власть президента Сооронбая Жээнбекова.


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URL: https://www.vb.kg/379482
Теги:
Адиль Турдукулов, Алмазбек Атамбаев, Марс Сариев, Сооронбай Жээнбеков, митинг, президент, Кыргызстан, Максат Мамытканов, экс-президент
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