В Турции отменили для кыргызстанцев оформление разрешения на работу

В целях создания благоприятных условий для граждан Кыргызстана, выезжающих для трудоустройства в Турецкую Республику, 10 июня текущего года открыт Визовый центр по приему и оформлению документов, который расположен по адресу: г. Бишкек, ул. Раззакова, 2.

При этом в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита министра иностранных дел КР Айдарбекова в Турецкую Республику, была значительно снижена стоимость оформления документов для выезда на работу в Турцию.

В частности, Министерством семьи, труда и социальных услуг Турции отменена оплата за оформление разрешения на работу, стоимость которого составляла 220 долларов США (включая 17 долларов за "ценную бумагу"). После внесенных изменений за указанное разрешение будет оплачивать непосредственный работодатель на территории Турции.

Таким образом, с 26 июня 2019 года стоимость общего пакета документов для выезда в Турцию составляет 80 долларов и будет включать следующие статьи:

- за оформление трудовой визы – 30 долларов США (в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями);

- комиссионный сбор Визового центра (услуги аутсорсинга) – 50 долларов США.

Следует отметить, что в начале текущего года граждане Кыргызстана для выезда на работу в Турцию оплачивали 283 доллара США.