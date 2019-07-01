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1,5 тонны ашлям-фу в Караколе может попасть в книгу рекордов Гиннеса

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- Екатерина Улитина
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На главной площади в Караколе сегодня приготовили 1,5 тонны ашлям-фу. Гастрономический праздник приурочен ко дню рождения Каракола. Сегодня город отмечает свое 150-летие.

Каракол - славится не только своими архитектурными памятниками и одной из лучших в СНГ горнолыжной базой. Его визитной карточкой по праву может считаться ашлям-фу. Только здесь повара готовят его по особому рецепту, поэтому блюдо приобретает неповторимый вкус.

Сегодня, десяток поваров трудились с самого утра, чтобы накормить всех гостей праздника фирменным каракольским ашлям-фу.

Как рассказали VB.KG в полномочном представительстве правительства в Иссык-Кульской области, организаторы подали заявку, чтобы самую большую порцию ашлям-фу внесли в книгу рекордов Гиннесса.

После контрольного взвешивания, блюдо раздали гостям праздника.

Кроме этого. Сегодня на площади состоится праздничный концерт, посвященный Дню города.


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URL: https://www.vb.kg/379487
Теги:
Каракол, праздник, рекорд, Кыргызстан, Иссык-Куль, Отдых
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