1,5 тонны ашлям-фу в Караколе может попасть в книгу рекордов Гиннеса

На главной площади в Караколе сегодня приготовили 1,5 тонны ашлям-фу. Гастрономический праздник приурочен ко дню рождения Каракола. Сегодня город отмечает свое 150-летие.

Каракол - славится не только своими архитектурными памятниками и одной из лучших в СНГ горнолыжной базой. Его визитной карточкой по праву может считаться ашлям-фу. Только здесь повара готовят его по особому рецепту, поэтому блюдо приобретает неповторимый вкус.

Сегодня, десяток поваров трудились с самого утра, чтобы накормить всех гостей праздника фирменным каракольским ашлям-фу.

Как рассказали VB.KG в полномочном представительстве правительства в Иссык-Кульской области, организаторы подали заявку, чтобы самую большую порцию ашлям-фу внесли в книгу рекордов Гиннесса.

После контрольного взвешивания, блюдо раздали гостям праздника.

Кроме этого. Сегодня на площади состоится праздничный концерт, посвященный Дню города.