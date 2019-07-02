ГСИН ответила Омбудсмену по поводу Алексея Петрушевского

Сотрудники аппарата Акыйкатчы сегодня, 1 июля 2019 г, выехали в СИЗО-1, где встретились и провели беседу с экс-директором Центра реабилитации беспризорных детей и молодежи при мэрии г. Бишкек (ЦРДиМ) Алексеем Петрушевским. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы.

По данным ведомства, в ходе встречи Петрушевский сообщил, что жалоб на отношение к нему со стороны сотрудников ГСИН не имеет, но в условиях СИЗО его здоровье может значительно ухудшиться, так как его организм после перенесенных 5 операций значительно ослаб.

"В частности, представители института Омбудсмена КР были проинформированы о том, что у Петрушевского удалена 1/3 часть печени и в настоящее время ему необходимо наблюдение у врачей, регулярный прием лекарств и прогулки на свежем воздухе, чтобы не было застоя в желчных и печёночных протоках, а также загнивания послеоперационных швов. Кроме того, ему необходимы специальное питание и соответствующий условиям выздоровления режим отдыха. Информацию о жизненно необходимом соблюдении больничного или хотя бы домашнего условий содержания подтвердила и мать подследственного – Римма Петрушевская, которая заявила, что нахождение в тюремном режиме может привести её сына к летальному исходу", - пояснили представители омбудсмена.

Аппарат Омбудсмена КР просит Бишкекский городской суд рассмотреть возможность изменения меры пресечения для Алексея Петрушевского с "содержание под стражей в СИЗО-1" на "домашний арест".

Между тем, пресс-служба ГСИН ответила аппарату акыйкатчы в том духе, что состояние Петрушевскего вполне удовлетворительное.

"Следственно-арестованный Алексей Петрушевский находится под наблюдением медицинского персонала СИЗО-1 г.Бишкек. Он был водворен в СИЗО-1 Бишкека 27 июня 2019 года и при осмотре медперсоналом его общее состояние было относительно удовлетворительным и на данный момент он в госпитализации не нуждается", - пояснили в ГСИН.