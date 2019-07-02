Депутаты ведут переговоры с Бабановым?

Депутаты Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров и Канат Исаев встретились в Москве с основателем партии "Республика" Омурбеком Бабановым. Информацию об этом подтвердили источники.

Кроме того, журналист Динара Турдугулова опубликовала в социальных сетях фотографии Зулпукарова и Бабанова. Они фотографировались с одним и тем же молодым человеком в костюме. По данным источников встреча проходила в гостинице "Украина" в Москве.

На еще одной фотографии Торобай Зулпукаров и депутат фракции "Кыргызстан" Канат Исаев сфотографировались с официантом ресторана "Боно". Этот итальянский ресторан расположен на 30-м этаже гостиницы "Украина".

По данным источников, политики провели переговоры с Омурбеком Бабановым о политической ситуации в Кыргызстане. Какие конкретно вопросы обсуждали представители СДПК, "Кыргызстан" и "Республика" не уточняется.

Напомним, Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан после проигрыша на президентских выборах в 2017 году. На него было возбуждено два уголовных дела, за его выступления во время предвыборной агитации. По данным ГКНБ, одно дело - закрыто, а второе все еще рассматривается. Весной этого года Омурбек Бабанов планировал вернуться в Бишкек, но за несколько часов до вылета передумал, опасаясь народных волнений.