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Депутаты ведут переговоры с Бабановым?

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- Екатерина Улитина
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Депутаты Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров и Канат Исаев встретились в Москве с основателем партии "Республика" Омурбеком Бабановым. Информацию об этом подтвердили источники.

Кроме того, журналист Динара Турдугулова опубликовала в социальных сетях фотографии Зулпукарова и Бабанова. Они фотографировались с одним и тем же молодым человеком в костюме. По данным источников встреча проходила в гостинице "Украина" в Москве.

На еще одной фотографии Торобай Зулпукаров и депутат фракции "Кыргызстан" Канат Исаев сфотографировались с официантом ресторана "Боно". Этот итальянский ресторан расположен на 30-м этаже гостиницы "Украина".

По данным источников, политики провели переговоры с Омурбеком Бабановым о политической ситуации в Кыргызстане. Какие конкретно вопросы обсуждали представители СДПК, "Кыргызстан" и "Республика" не уточняется.

Напомним, Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан после проигрыша на президентских выборах в 2017 году. На него было возбуждено два уголовных дела, за его выступления во время предвыборной агитации. По данным ГКНБ, одно дело - закрыто, а второе все еще рассматривается. Весной этого года Омурбек Бабанов планировал вернуться в Бишкек, но за несколько часов до вылета передумал, опасаясь народных волнений.


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URL: https://www.vb.kg/379494
Теги:
Канат Исаев, Омурбек Бабанов, Торобай Зулпукаров, Кыргызстан
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Комментарии
Айдар
02.07.2019, 10:42

Проститутки, что скажешь? Люди не берите у них грязные деньги, у нас есть в стране власть и легитимная. Вместе развивать страну нужно а ни поддаваться провокациям Бабоса, Аша и им подобным.

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Жалоба модератору
,,,,
02.07.2019, 10:59

время всё раставит по местам,,посмотрим какие переговоры они вели

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Жалоба модератору
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