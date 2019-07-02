Начинается вторая фаза проекта "Безопасный город"

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по ходу реализации проекта "Безопасный город", в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с техническими недоработками в рамках реализации проекта, которые поднимают автолюбители, сообщает пресс-служба правительства.

Глава Правительства выразил благодарность гражданам, проявляющим активную гражданскую позицию, неравнодушие и оказывающим помощь в выявлении недостаточной работы со стороны ответственных государственных органов.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что с самого начала запуска проекта, именно благодаря поддержке граждан государству удалось добиться полноценной реализации проекта "Безопасный город", параллельно организовав масштабную работу по совершенствованию дорожной инфраструктуры столицы.

В этой связи Премьер-министр поручил в оперативном порядке устранить выявляемые недостатки в организации дорожного движения, связанные с установкой неправильных дорожных знаков, на которые, в частности, указывают граждане.

"Автолюбители всегда старались обращать внимание на те или иные участки автодорог и дорожных развязок, которые нуждались в более продуманной организации дорожного движения. Была проделана большая работа - нужно отметить, что компетентные государственные органы довольно оперативно устраняли недостатки и корректировали свою работу, чтобы увеличить пропускную способность наших дорог и обеспечить безопасность дорожного движения", - отметил Премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнул, что виновные в сложившейся ситуации должны понести соответствующее дисциплинарное наказание вплоть до увольнения.

В частности, это касается сотрудников соответствующего структурного подразделения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, которые направили уведомление, в том числе и адвокату Акину Токталиеву о якобы совершенном им правонарушении с последующим начислением штрафа. В этой связи МВД поручено провести тщательное расследование обстоятельств сложившейся ситуации.

Мухаммедкалый Абылгазиев вновь напомнил о важности проекта "Безопасный город", который направлен на снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны, и во многом, как показывает статистика, уже достигает своих целей.

Кроме того, на совещании были обсуждены вопросы, касающиеся реализации второй фазы проекта "Безопасный город".

"Вскрытие конкурсных заявок состоялось 27 июня. После оценки квалификации и технических решений поставщики, прошедшие процедуру предквалификации, допускаются к следующему этапу конкурса на представление своих ценовых предложений, который длится 21 день. По результатам вскрытия ценовых предложений победа присуждается поставщику, предложившему наименьшую цену при условии внесения гарантийного обеспечения конкурсной заявки. Второй этап проекта "Безопасный город" охватит всю страну. После заключения договора подрядчик в течение года обязан получить все разрешительные документы и обеспечить установку аппаратно-программных комплексов по республике. Полноценный запуск проекта планируется в следующем году. На втором этапе проекта предполагается охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек: 266 стационарных и 40 передвижных", - проинформировал председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Дастан Догоев

Премьер-министр выразил уверенность в том, что реализация последующих этапов проекта "Безопасный город" позволит навести порядок и обеспечить безопасность на дорогах всей республики не только усилиями одних государственных органов, но и благодаря вниманию и поддержке со стороны общества и активных граждан.