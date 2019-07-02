В ВУЗах увеличено количество грантовых мест для IT-специалистов

Правительством КР утвержден Перечень специальностей и объем приема обучающихся в высшие учебные заведения на основе государственных образовательных грантов на 2019-2020 учебный год. Соответствующее решение подписал Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба правительства.

На 2019-2020 учебный год предоставлено 5705 государственных образовательных грантов, из которых 4903 грантовых места выделено для вузов, подведомственных Министерству образования и науки КР. Остальные грантовые места предоставлены подведомственным учебным заведениям других государственных органов Кыргызской Республики.

При распределении грантовых мест по остальным отраслям экономики учитывалась предоставленная Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики потребность в кадрах, количество заключенных договоров между вузами и работодателями, анализ трудоустройства выпускников конкретного вуза, а также предельный контингент студентов, установленный лицензией на образовательную деятельность.

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 11 января 2019 года "Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны" повышается потребность в IT-специалистах. В связи с этим увеличено количество грантовых мест для специальностей в области компьютерных технологий.

Отметим, что при распределении грантовых мест по направлениям подготовки и специальностям учитывалась Программа Правительства КР "Единство, доверие, созидание", утвержденная постановлением Жогорку Кенеша КР от 20 апреля 2018 года № 2377-VI, в соответствии с которой в качестве приоритетных направлений развития экономики Кыргызстана до 2040 года определены промышленность (горнодобывающая, нефтеперерабатывающая, легкая, пищевая, сборное производство), сельское хозяйство, энергетика, туризм.

Также из общего количества грантовых мест 316 мест предлагается выделить для направлений подготовки магистров. Еще 405 грантовых мест предусмотрены для этнических кыргызов, проживающих за рубежом, для граждан с инвалидностью I и II группы, детей-сирот, а также для выполнения обязательств по действующим межправительственным соглашениям.