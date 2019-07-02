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Аэропорт "Манас" признали лучшим налогоплательщиком года

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- ВБ
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ОАО "Международный аэропорт "Манас" признали лучшим налогоплательщиком Кыргызстана за значительный вклад в развитие экономики. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По данным пресс-службы, государственная налоговая служба при правительстве КР 1 июля 2019 года определила лучших налогоплательщиков страны.

"Аэропорт "Манас" признали лучшим налогоплательщиком Кыргызстана за значительный вклад в развитие экономики, активное участие в формировании доходной части бюджета, добросовестное исполнение налогового законодательства по итогам деятельности за 2018 год и 5 месяцев 2019 года. На сегодняшний день ОАО "МАМ" является одним из бюджетообразующих предприятий страны", - говорится в сообщении ОАО "Международный аэропорт "Манас".


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URL: https://www.vb.kg/379502
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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