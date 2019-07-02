Посольство США предупредило о возможных беспорядках в Кой-Таше

Посольство США в Кырызстане предупреждает своих граждан воздержаться от поездок в район Чуйской области к югу от водохранилища в селе Кок-Жар и к востоку от села Чон-Таш. Сообщение опубликовано на сайте дипломатического представительства США.

Кыргызская пресса сообщает о готовящемся большом скоплении людей в резиденции бывшего президента Атамбаева, расположенной в селе Кой-Таш. Пресса сообщает, что в связи с тем, что Парламент снял неприкосновенность с бывшего президента против него могут быть выдвинуты обвинения, что приведет к его аресту. Это может привести к гражданским беспорядкам в районе села Кой-Таш, - говорится на сайте посольства США в Кыргызстане.

Дипломаты просят американцев воздержаться от поездок в район селе Кой-Таш, а также к югу от водохраниилище в селе Кок-Жар и к востоку от села Чон Таш.