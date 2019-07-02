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Посольство США предупредило о возможных беспорядках в Кой-Таше

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- Екатерина Улитина
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Посольство США в Кырызстане предупреждает своих граждан воздержаться от поездок в район Чуйской области к югу от водохранилища в селе Кок-Жар и к востоку от села Чон-Таш. Сообщение опубликовано на сайте дипломатического представительства США.

Кыргызская пресса сообщает о готовящемся большом скоплении людей в резиденции бывшего президента Атамбаева, расположенной в селе Кой-Таш. Пресса сообщает, что в связи с тем, что Парламент снял неприкосновенность с бывшего президента против него могут быть выдвинуты обвинения, что приведет к его аресту. Это может привести к гражданским беспорядкам в районе села Кой-Таш, - говорится на сайте посольства США в Кыргызстане.

Дипломаты просят американцев воздержаться от поездок в район селе Кой-Таш, а также к югу от водохраниилище в селе Кок-Жар и к востоку от села Чон Таш.


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URL: https://www.vb.kg/379506
Теги:
Алмазбек Атамбаев, беспорядки, неприкосновенность, США, Кыргызстан
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Комментарии
билл
02.07.2019, 13:20

идиоты, в кой таше намного безопасней чем в том же чикого или ньорке

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Эрма
02.07.2019, 14:31

Беш-Кунгойдон айланып откуло,ызычу салбай)

0
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