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"Балага суйунчу" теперь можно будет получить за 2 дня

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- ВБ
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Министерство труда и социального развития КР сообщает, что с 1 июля 2019 г. по всей республике запущен упрощенный механизм предоставления единовременной выплаты при рождении ребенка – "балага суйунчу".

Усовершенствованный механизм предусматривает полную автоматизацию всех процессов в рамках межведомственного обмена данными между ГРС, МТСР, Центральным казначейством и банками. При этом:

-прием заявлений о назначении "балага суйунчу" осуществляется органами ЗАГС, ЦОН и информационными киосками и посредством информационных систем направляется в МТСР;

- МТСР осуществляет централизованное администрирование назначения и перечисления денежных средств на банковские счета для выплаты "балага суйунчу" (ранее администрирование осуществлялось территориальными подразделенияи министерства) и посредством информационных систем направляет документы на выплату в банки;

- заявителям не надо обращаться в банк для открытия личного лицевого счета т.к. для этой выплаты теперь банками открыты транзитные банковские счета, создает возможность полной автоматизации процессов предоставления "балага суйунчу", одновременно дает возможность получить выплату в любом филиале банка, независимо от места обращения заявителя;

- заявитель получает смс-уведомление при поступлении денежных средств на банковские счета.

Новый механизм обеспечивает возможность назначения выплаты по принципу единого окна и сокращает временную границу между обращением и перечислением денежных средств на счета получателей "балага суйунчу". Теперь разница в днях между обращением за "балага суйунчу" и перечислением денежных средств на счета получателей составит два рабочих дня.

Напомним, что пилотирование автоматизированной выплаты "балага суйунчу" началось в 2018 г.

Шестого июня 2019 г. было принято постановление Правительства КР "Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной выплаты при рождении ребенка – "балага суйунчу" за № 283, предусматривающее внедрение с 1 июля текущего года централизованное администрирование выплаты и сокращения времени, необходимого для ее получения.


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URL: https://www.vb.kg/379507
Теги:
дети, Кыргызстан, балага суйунчу, Министерство социального развития
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