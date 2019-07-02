Атамбаев вынуждает власть сесть с ним за стол переговоров?

Сторонников бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше меньше не становится и даже в какой-то степени стал показательным переход экс-советника президента Айбека Азыранкулова в стан противника. Кроме того вышли из тени экс-глава ГКНБ Абдил Сегизбаев и экс-глава МВД Улан Исраилов, которые до этого не особенно появлялись в окружении Атамбаева.

Политологи наперебой "гадают", чем может закончиться это "заварушка". Одни говорят, что бывший глава государства со товарищами провоцирует власть, так сказать, добивается обострение ситуаций, другие - что он боится ареста и поэтому окружил себя живым щитом.

Какой из этих вариантов более близок к действительности трудно сказать, пока же сторонники Атамбаева намерены выйти завтра на митинг с требованием отставки президента и роспуска парламента.

В этом плане есть еще одна версия развязки конфликта между нынешним и прошлым президентами, которая по-своему небезынтересна. Согласно ней, время сейчас играет на руку Атамбаеву, которому крайне важно показать свои возможности.

Все последние и будущие акции сторонников Атамбаева, включая информационную войну и завтрашний митинг, имеют одну цель - продемонстрировать свою силу.

Только в этом случае власть вынуждена будет пойти с ним на переговоры, хотя бы для того, чтобы утихомирить страсти. Атамбаев разумеется поставит ряд условий, в частности, возвращение ему СДПК, освобождение его сторонников и прохождение в парламент на предстоящих выборах. Скорее всего на последнее условие будет сделан более сильный акцент.

Пойдет ли власть на уступки? Возможно. Поэтому не исключено, что Алмазбек Атамбаев со своей командой все же попадет в парламент в 2020 году.