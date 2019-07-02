Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с жертвами и разрушениями в результате наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"С глубоким сопереживанием воспринял известие о жертвах и разрушениях в результате наводнения в Иркутской области. Прошу передать слова искреннего соболезнования и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в телеграмме соболезнования Главы государства.

Напомним, в конце прошлой недели сильные дожди в Иркутской области РФ привели к подъему рек. Уровень воды в реках намного превысил критические отметки. В регионе частично разрушена автомобильная инфраструктура. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов. Число погибших составляет 14 человек.