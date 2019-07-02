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Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Владимиру Путину

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с жертвами и разрушениями в результате наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"С глубоким сопереживанием воспринял известие о жертвах и разрушениях в результате наводнения в Иркутской области. Прошу передать слова искреннего соболезнования и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в телеграмме соболезнования Главы государства.

Напомним, в конце прошлой недели сильные дожди в Иркутской области РФ привели к подъему рек. Уровень воды в реках намного превысил критические отметки. В регионе частично разрушена автомобильная инфраструктура. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов. Число погибших составляет 14 человек.


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URL: https://www.vb.kg/379510
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, вода, погибшие, Россия, Кыргызстан
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