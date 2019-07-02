Сапар Исаков не доверяет судье, который рассматривал дело Текебаева

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова сегодня доставили в Первомайский районный суд Бишкека на процесс по делу модернизации Исторического музея и и ипподрома в Чолпон-Ате.

На скамье подсудимых также и экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева.

На заседании защита заявила отвод судье Айбеку Эрнис уулу, который, по мнению адвоката, в любом случае вынесет обвинительный приговор. Юрист Нурбек Токтакунов высказался в том плане, что судья ранее вел дело Текебаева, которое основано только на свидетельских показаниях. Сам обвиняемый Сапар Исаков подержал своего адвоката.

Судья Айбек Эрнис уулу не удовлетворил ходатайство Токтакунова и Исакова.