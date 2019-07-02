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В Кыргыстане снизилась миграция в другие страны

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстанцы стали реже выезжать на постоянное место жительство в другие страны. Такие выводы сделал Национальный статистический комитет на основании анализа данных за 2018 год.

Так по данным Нацстаткома, чаще всего кыргызстанцы переезжают в Россию. В 2018 году труда уехали 3085 женщин и 1887 мужчин. В Казахстан переехали 797 женщин и 59 мужчин.

Кыргызстанцы все меньше мигрируют в другие страны для постоянного места жительства. Эксперты связывают снижение миграции с прекращением действия двухстороннего межправительственного соглашения между КР и Россией по проращенному приобретению гражданства, - сообщает Нацстатком.

Кроме того, Нацстатком отмечает, что женщины мигрируют чаще мужчин не только за границу, но и в пределах страны.

Отчасти, это связано с поступлением в вузы, большая часть которых находится в столице, - отметили в Нацстаткоме.


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URL: https://www.vb.kg/379516
Теги:
миграция, статистика, Кыргызстан
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