В Кыргыстане снизилась миграция в другие страны

Кыргызстанцы стали реже выезжать на постоянное место жительство в другие страны. Такие выводы сделал Национальный статистический комитет на основании анализа данных за 2018 год.

Так по данным Нацстаткома, чаще всего кыргызстанцы переезжают в Россию. В 2018 году труда уехали 3085 женщин и 1887 мужчин. В Казахстан переехали 797 женщин и 59 мужчин.

Кыргызстанцы все меньше мигрируют в другие страны для постоянного места жительства. Эксперты связывают снижение миграции с прекращением действия двухстороннего межправительственного соглашения между КР и Россией по проращенному приобретению гражданства, - сообщает Нацстатком.

Кроме того, Нацстатком отмечает, что женщины мигрируют чаще мужчин не только за границу, но и в пределах страны.

Отчасти, это связано с поступлением в вузы, большая часть которых находится в столице, - отметили в Нацстаткоме.