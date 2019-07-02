Осторожно, еда! Торговцы рынка "Берекет универсал" устроили потасовку

Санэпиднадзор сообщает, с наступлением жары участились случаи пищевого отравления. Только накануне в Токмаке продуктами питания отравились 70 человек - 33 госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу. Еще четверо на рынке "Дордой" - они отведали Ашлям-фу, купленное в точке стихийной торговли.

При этом, как отметила в разговоре с VB.KG санитарный врач Центра санэпиднадзора Бишкека Кундуз Эсенгулова, продовольственные рынки не контролируются в связи с введенным на 2 года мораторием на проверки бизнеса.

- Частные предприниматели сейчас как хотят, так и продают продукты питания: санитарные нормы не учитываются, холодильный режим не соблюдается. Продукция, выставленная на прилавках при такой 40-градусной температуре, быстро портится, - констатировала Эсенгулова.

Именно такая картина наблюдается на рынке "Берекет универсал", где помимо всего прочего уже больше недели отключена подача электроэнергии. И здесь продолжают реализовывать мясо-молочную продукцию, заверяя покупателей в ее свежести.

Единственный функционирующий холодильник - в точке продажи фирменной продукции "Риха", здесь подключены генераторы. Но тем не менее именно на этот павильон в Санэпидстанцию поступила жалоба о якобы купленной здесь просроченной колбасе и сосисках. Была, правда, еще одна жалоба, что весь рынок "Берекет универсал" не соблюдает санитарные условия и работает без выплаты налогов. На основании чего сегодня на Ошский рынок нагрянула проверка.

- Мы обратились в министерство экономики, где нам сказали, что при угрозе жизни населения надо идти без согласования. Собрали комиссию – представители санэпиднадзора, РОВД, райадминистрации, общественного объединения "АКОС" и ОсОО "Риха". Так как введен мораторий на проверки бизнеса, мы могли проверить лишь ту точку, на которую поступила жалоба, - сказала санитарный врач Центра санэпиднадзора Бишкека Гульзат Асанакунова.

Но осуществить свои прямые обязанности оказалось не так-то и легко. Редакция VB.KG стала свидетелем того, как арендаторы торговых мест, увидев представителей общественных организаций и видеокамеры, учинили настоящие разборки. Порядка пятнадцати человек мужчин и женщин заявили, что не впустят комиссию с журналистами на территорию рынка. Пришлось вмешаться сотрудникам милиции. В их присутствии женщине-арендатору того самого павильона с "Рихой" после вопроса о документах на оплату налогов стало внезапно плохо, и она упала на землю. Ее коллеги пытались спровоцировать конфликт, голословно обвинив в этом представителей общественных организаций. Но видеокамера зафиксировала момент падения и винить в нем некого.

После достаточно длительного противостояния торговцы пустили членов комиссии изучить документы павильона и отобрать образцы продукции "Риха" для проведения лабораторных анализов. Дальнейшие меры, рапортовали санврачи, будут приняты по их результатам.

Что касается рынка "Берекет универсал" в целом, то даже проверить его пока не представляется возможным. Поэтому, как говорят в санэпидстанции, покупатели должны сами оберегать свое здоровье и не покупать продукты сомнительного качества.

Напомним только, что этот рынок был официально закрыт еще в апреле текущего года, потому и подача электричества была прекращена. Арендаторам предлагают на время, пока на этой территории будут вестись строительные работы, перебраться в более современное здание. Но последние категорически отказываются от нового места, ссылаясь на высокую аренду. Они намерены и дальше отстаивать, как сами его называют, "народный" рынок.