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Родная сестра Бабанова выступила с видеообращением

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- Бакыт Стамов
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Родная сестра лидера партии "Республика" Омурбека Бабанова Бакен Бабанова не признала женщину, которая в народном штабе Атамбаева называет себя их тайэже (сестра или тетя по женской линии). Видеообращение ближайшей родственницы беглого политика опубликовал на своей странице его сторонник Мурат Соорбеков.

По словам Бабановой, она не понимает, по какой причине Сурия Кадырова использует их фамилию.

- Я обязательно свяжусь с этой женщиной, которая проживает в Бишкеке. Мы просим ее, чтобы она как можно быстрее сделала опровержение и не использовала нашу фамилию для плохих целей, - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/379521
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, Кыргызстан
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