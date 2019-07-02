В Бишкеке устанавливают урны для раздельного сбора мусора

Сегодня, 2 июля, мэрия Бишкека начала установку урн для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Теперь бишкекчане и гости столицы могут выбросить пластик, бумагу и стекло в ярко окрашенные мусорные контейнеры.

Идея и эскизный проект принадлежит Первомайскому акимиату, а урны изготовлены силами сотрудников муниципального предприятия "Тазалык".

На первом этапе изготовлено 10 симпатичных урн, шесть из которых установили возле памятника Курманжан Датке. В скором времени две урны появятся в недавно созданном общественном пространстве на пересечении проспектов Чуй и Манаса и ещё две в сквере У. Салиевой.

Также в планах поэтапно заменить обычные урны на вот такие современные и удобные", - сообщает пресс-служба мэрии.

Дорогие горожане! Мэрия Бишкека просит вас бережно относиться к стараниям городских служб и доносить мусор до урн!