В КР на бурого медведя "Илимбек" надели спутниковый ошейник

Впервые в Кыргызстане сотрудники Департамента сохранения биоразнообразии и особо охраняемых природных территорий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) совместно с ученными Академии наук КР в Нарынском государственном природном заповеднике ровно два месяца назад установили спутниковые ошейники на одного бурого медведя и на марала.

Медведю самцу около 6-7 лет, ему дали кличку "Илимбек". За два месяца он уже 4 раза переплывал реку Нарын. Подходил на 1 км до ближайшего села, далее ушел в соседний Ат- Башынский район, побывал в сыртовой зоне Улан. В настоящее время обратно вернулся на территорию Нарынского заповедника. Также за 2 месяца "Илимбек" прошел 673 км, максимальная скорость была зафиксирована на 54.8 км/час. По предположению сотрудников ГАООС и ЛХ, медведь убегал или же охотился за своей жертвой.

Необходимо отметить, что впервые научные сотрудники Академии наук КР начали изучать и проводить научные исследование кормовой базы и миграции Тянь-Шанского бурого медведя с помощью спутниковых ошейников. Также ученые Кыргызстана в ближайшее время намерены писать на эту тему научные труды и защищать диссертации. Последние научные исследования в Нарынском государственном природном заповеднике проводились в 70-80 годы.

Проводимые мониторинговые научные работы направлены на сохранения, изучение и исследование миграции краснокнижных диких животных, обитающих в Нарынском государственном природном заповеднике.

Нарынский государственный природный заповедник организован 1983 году в целях сохранение типичных, уникальных природных комплексов Центрального Тянь-Шанья и увеличение численности редких исчезающих видов диких животных и растений.