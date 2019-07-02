Новый посол Великобритании встретился с главой МИД Айдарбековым

Сегодня министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков принял нового посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в КР г-на Чарльза Гаррета. Об этом сообщает департамент информации МИД КР.

По данным ведомства, основной целью встречи стало вручение послом Чарльзом Гарретом копий Верительных грамот министру иностранных дел КР. Кроме этого, также были обсуждены текущие вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействия в рамках международных организаций.

Министр выразил надежду, что проекты, которые реализует Министерство по международному развитию Великобритании в КР, будут продолжены и расширены в перспективе.

Касаясь дальнейшего развития сотрудничества по линии частных британских компаний посол особо отметил, что представители тех компаний, которые участвовали в бизнес-форуме в Бишкеке остались очень довольны высоким уровнем предлагаемых условий для инвестиций, благоприятным бизнес климатом и уровнем готовности человеческих ресурсов КР к достижению высоких целей.