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Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой

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- Бакыт Стамов
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Экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой, супруги бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Видео его признания появилось в фильме телеканала "Ала-Тоо-24" "Тень. Самые близкие люди Атамбаева, покусившиеся на имущество инвесторов".

По словам Арабаева, Раиса Атамбаева лично просила его посодействовать при рассмотрении дела строительной компании БЛС в суде.

"На этих встречах были и другие люди, на одной из которых был и ее сын Раис. Они просили посодействовать при рассмотрении этого дела, касающегося строительной компании. Также она писала мне СМС и это можно проверить", - сказал он.

Супруга Атамбаева, продолжил Арабаев, просила также за судью Эльвиру Джаркееву.

"Через сотрудника ГКНБ Алмаза Мааткасымова она передала указание, чтобы судью Джаркееву оставили в покое", - добавил он.

Напомним, экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев был освобожден от должности в мае 2018 года.

2 июня 2019 года Манас Арабаев был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Его обвиняют в коррупции.

Видео допроса можно будет посмотреть по следующей ссылке:

https://www.facebook.com/isken.afidjanov.9/videos/2545535682175538/


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URL: https://www.vb.kg/379530
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Раиса Атамбаева, суд, Кыргызстан, Манас Арабаев, следствие
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