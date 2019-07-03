В аппарате Омбудсмена недоумевают, почему осужденным не выдают паспорта

Омбудсмен КР обратился к руководству ГРС КР в самое ближайшее время решить вопрос об обеспечении паспортами осужденных лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ГСИН. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена КР.

По данным ведомства, в институт Омбудсмена КР стали поступать устные и письменные заявления с жалобами на бездействие соответствующих сотрудников ГРС КР и ГСИН при ПКР, которые должны, но не обеспечивают осужденных паспортами граждан Кыргызстана, что становится препятствием для реализации конституционных прав осужденных на встречу и свидания с их близкими, родными и детьми. Кроме того, из-за отсутствия у осужденного документа, подтверждающего его личность, могут возникать и другие юридические коллизии, казусы и нарушения.

"К примеру, осужденный Ж.Б., у которого нет паспорта, больше года находился в СИЗО ГКНБ. В настоящее время он отбывает наказание в ИК-47. При этом, без какого-либо документа, подтверждающего его личность. Из-за отсутствия паспорта осужденный Ж.Б. не может выдать соответствующую доверенность на защиту и представление его прав и интересов в судах и государственных органах. Все требования родственников обеспечить Ж.Б. паспортом были полностью проигнорированы представителями соответствующих государственных органов (ГСИН при ПКР и ГРС).

В связи с этим, у сотрудников Отдела за соблюдением прав и законных интересов человека правоохранительными органами и иными органами в местах содержания под стражей и ограничения свободы аппарата Акыйкатчы возник ряд вопросов: 1) как можно было без реальной идентификации личности обвиняемого предъявить ему обвинение и вынести приговор? 2) почему этот пробел никак не заинтересовал ни следователей, ни прокуроров, ни судей г. Бишкек?

Отвечая на запросы представителей Акыйкатчы, Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния Государственной регистрационной службы при Правительстве КР сообщил, что не выдает общегражданские паспорта осужденным, так как не может согласовать регламент соответствующего взаимодействия с исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы. В частности, было дано следующее объяснение: еще 15 марта текущего года Департамент направил в ГРС КР и Министерство юстиции проект Регламента для его дальнейшего согласования и утверждения, однако ГРС, по неизвестным причинам, до сих пор не внесла каких-либо предложений или поправок в данный проект и по этой причине не принимает к рассмотрению вопросы, касающиеся документирования осужденных и выдачи им паспортов граждан Кыргызстана.

В свою очередь, представители ГСИН при ПКР пояснили, что ГРС не может выдать паспорта осужденным из-за отсутствия в данном ведомстве надлежащей инструкции.

Надеемся, что Генеральная прокуратура займется проверкой изложенных фактов", - говорится в сообщении Омбудсмена КР.