В Екатеринбурге убили бывшего главу кыргызской диаспоры

В Екатенринбурге убит бывший глава кыргызской диаспоры Камчыбек Каримов. Об этом сообщает Е1.RU со ссылки на источники в правоохранительных органов.

Информационное агентство уточняет, что убийство произошло 2 июля около 15.00 возле дома №22 на улице Калинина в Екатеринбурге. По их данным, на мужчину напали двое, избили его, затем прозвучали два выстрела. Прибывшая на место скорая помощь пыталась спасти раненого, но он скончался на месте. Также очевидцы рассказали, что рядом с телом убитого валялась сумка, из которой высыпались деньги - тысячные и пятитысячные купюры.

Помощник убитого Урмат Курманбаев рассказал E1.RU, что черный Volkswagen Touareg принадлежал нападавшим. Они убежали с места ЧП, бросив автомобиль. Его увезли на спецстоянку.

Камчыбек Каримов много лет проживал в Екатеринбурге, занимался бизнесом, торгуя на "Таганском ряду". Он активно участвовал в жизни кыргызской диаспоры.

По информации издания "Новая газета", этот рынок неоднократно фигурировал в криминальных сводках, в том числе, упоминался в связи с обнальными операциями.

Каримова источники "Новой газеты" называют специалистом по ввозу в Россию китайских товаров под видом произведенных в Кыргызстане. Схема выгодна тем, что пошлины на кыргызскую продукцию в России существенно ниже, чем на китайскую. Продукция закупается в Китае, ввозится в Кыргызстан, откуда, со сниженными пошлинами, направляется в Россию.