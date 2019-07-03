Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Расходы на медицину в КР снизились в 8 раз - независимый рейтинг

129  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Независимое рейтинговое агентство RAEX в Европейском Союзе подтвердило рейтинг суверенного правительства (SGC) Кыргызстана на уровне "B" , "умеренно низкий уровень кредитоспособности правительства". Агентство проанализировало экономическую ситуацию в республике.

Государственный долг

С начала года размер внешнего долга Кыргызстана снизился на 1%, отмечает агентство. Положительная тенденция связана со списанием суммы долга перед Россией и более высокими выплатами в 2019 году. Кроме того, агентство называет структуру долга "благоприятной", так как более 94% обязательств имеют долгосрочный характер, а 98% выпущены на льготных условиях.

Эксперты ожидают, что в среднесрочной перспективе ситуация с государственным долгом в Кыргызстане не изменится. Сейчас обязательства республики составляют 56% к уровню ВВП.

Сокращение дефицита бюджета

В 2018 году дефицит бюджета составил 1,3% от ВВП. Это меньше, чем ожидали эксперты агентства и существенно меньше дефицита в 2017 году - тогда он составил 4,6%. Позитивные изменения RAEX связывает с увеличением сборов налога на прибыль от добычи полезных ископаемых на месторождении "Кумтор" и снижением затрат на капитальное строительство. В 2019 году тенденция продолжится, считают эксперты, и в 2019 году дефицит составит всего 1,6% к ВВП.

"Ожидается, что целевой показатель на 2019 год будет достигнут главным образом за счет снижения бюджетных расходов на здравоохранение (снижение в 1 квартале 2019 года по сравнению с 1 кварталом 2018 года - в 8 раз)", - отмечается в отчете рейтингового агентства.

Банковская система

К апрелю 2019 года консолидированные активы коммерческих банков увеличились на 2%, а общее качество активов продолжило снижаться. Доля неработающих кредитов увеличилась на 0,1% достигнув 7,8% по сравнению с прошлым годом. Реальное количество таких кредитов может быть еще выше, так как рост просроченных задолженностей был частично компенсирован общим ростом кредитования.

В этом году прибыльность банков стала снижаться за счет увеличения операционных расходов.

"В 2019 году мы ожидаем умеренного роста кредитования экономики, к концу года отношение совокупных банковских активов к ВВП прогнозируется на уровне 40%", - говорится в отчете.

RAEX положительно оценил приобретение "Россинбанка" Нацбанком. В отличие от МВФ, которые предупреждает о конфликте интересов и рекомендуют передать банк в госуправление, RAEX считает, что шаг Нацбанка благоприятно скажется на стабильности банковского сектора.

Инвестиционный климат и торговля

Рейтинговое агентство отмечает, что в Кыргызстане по прежнему остается высокий уровень импорта, а экспортирует страна в основном драгоценные металлы (более 40% от общего импорта).

Поставок кыргызских товаров в страны Европу по-прежнему не много.

"Отсутствие необходимого лабораторного оборудования для соответствия стандартам ЕС, а также наличие большого количества торговых посредников и избыточного регулирования не позволяют Кыргызстану в полной мере пользоваться преимуществами схемы GSP+1", - комментирует RAEX низкий уровень экспорта кыргызстанских товаров в страны Европейского Союза.

Также на низком уровне остается доверие инвесторов. Это объяснили различными препятствиями для торговли, высоким уровнем коррупции. Однако, реформы, о которых говорит правительство, такие как новые налоговые условия и организация свободных экономических зон, благоприятно скажутся на инвестиционном климате.

Рейтинговое агентство Expert RA (торговая марка RAEX) является представителем международной группы "RAEX" в Европейском Союзе. Агентство работает с 2013 года, а его офис находится во Франкфурте-на-Майне (Германия). Основная цель этого кредитно-рейтингового агентства - присвоение кредитных рейтингов в соответствии с режимами и кодексами, действующими в Европейском Союзе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379546
Теги:
торговля, долг, здравоохранение, рейтинг, экспорт, импорт, Европейский союз, Кыргызстан, экономика, Национальный Банк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  