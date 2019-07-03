Расходы на медицину в КР снизились в 8 раз - независимый рейтинг

Независимое рейтинговое агентство RAEX в Европейском Союзе подтвердило рейтинг суверенного правительства (SGC) Кыргызстана на уровне "B" , "умеренно низкий уровень кредитоспособности правительства". Агентство проанализировало экономическую ситуацию в республике.

Государственный долг

С начала года размер внешнего долга Кыргызстана снизился на 1%, отмечает агентство. Положительная тенденция связана со списанием суммы долга перед Россией и более высокими выплатами в 2019 году. Кроме того, агентство называет структуру долга "благоприятной", так как более 94% обязательств имеют долгосрочный характер, а 98% выпущены на льготных условиях.

Эксперты ожидают, что в среднесрочной перспективе ситуация с государственным долгом в Кыргызстане не изменится. Сейчас обязательства республики составляют 56% к уровню ВВП.

Сокращение дефицита бюджета

В 2018 году дефицит бюджета составил 1,3% от ВВП. Это меньше, чем ожидали эксперты агентства и существенно меньше дефицита в 2017 году - тогда он составил 4,6%. Позитивные изменения RAEX связывает с увеличением сборов налога на прибыль от добычи полезных ископаемых на месторождении "Кумтор" и снижением затрат на капитальное строительство. В 2019 году тенденция продолжится, считают эксперты, и в 2019 году дефицит составит всего 1,6% к ВВП.

"Ожидается, что целевой показатель на 2019 год будет достигнут главным образом за счет снижения бюджетных расходов на здравоохранение (снижение в 1 квартале 2019 года по сравнению с 1 кварталом 2018 года - в 8 раз)", - отмечается в отчете рейтингового агентства.

Банковская система

К апрелю 2019 года консолидированные активы коммерческих банков увеличились на 2%, а общее качество активов продолжило снижаться. Доля неработающих кредитов увеличилась на 0,1% достигнув 7,8% по сравнению с прошлым годом. Реальное количество таких кредитов может быть еще выше, так как рост просроченных задолженностей был частично компенсирован общим ростом кредитования.

В этом году прибыльность банков стала снижаться за счет увеличения операционных расходов.

"В 2019 году мы ожидаем умеренного роста кредитования экономики, к концу года отношение совокупных банковских активов к ВВП прогнозируется на уровне 40%", - говорится в отчете.

RAEX положительно оценил приобретение "Россинбанка" Нацбанком. В отличие от МВФ, которые предупреждает о конфликте интересов и рекомендуют передать банк в госуправление, RAEX считает, что шаг Нацбанка благоприятно скажется на стабильности банковского сектора.

Инвестиционный климат и торговля

Рейтинговое агентство отмечает, что в Кыргызстане по прежнему остается высокий уровень импорта, а экспортирует страна в основном драгоценные металлы (более 40% от общего импорта).

Поставок кыргызских товаров в страны Европу по-прежнему не много.

"Отсутствие необходимого лабораторного оборудования для соответствия стандартам ЕС, а также наличие большого количества торговых посредников и избыточного регулирования не позволяют Кыргызстану в полной мере пользоваться преимуществами схемы GSP+1", - комментирует RAEX низкий уровень экспорта кыргызстанских товаров в страны Европейского Союза.

Также на низком уровне остается доверие инвесторов. Это объяснили различными препятствиями для торговли, высоким уровнем коррупции. Однако, реформы, о которых говорит правительство, такие как новые налоговые условия и организация свободных экономических зон, благоприятно скажутся на инвестиционном климате.

Рейтинговое агентство Expert RA (торговая марка RAEX) является представителем международной группы "RAEX" в Европейском Союзе. Агентство работает с 2013 года, а его офис находится во Франкфурте-на-Майне (Германия). Основная цель этого кредитно-рейтингового агентства - присвоение кредитных рейтингов в соответствии с режимами и кодексами, действующими в Европейском Союзе.