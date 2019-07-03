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Снятие статуса экс-президента с Атамбаева было принято законно, - торага ЖК

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- Оксана Гут
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Парламент готов нести ответственность за лишение бывшего президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Об этом на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, сказал торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков. При этом он отметил, что и каждый человек должен осознавать ответственность за обострение политической ситуации в стране.

- Мы живем в правовой стране. И любые действия, решения должны быть в рамках закона. Жогорку Кенеш работает по закону, по регламенту. Поэтому решение о снятии неприкосновенности с Алмазбекка Атамбаева было законным и парламент готов нести за это ответственность. Мы должны работать в интересах народа, а не одного человека, - заявил Джумабеков.

Напомним, с Алмазбека Атамбаева снят статус экс-президента 27 июня решением 103 депутатов из присутствующих 109-ти.


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URL: https://www.vb.kg/379547
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Дастанбек Джумабеков, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, экс-президент, лишение неприкосновенности
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