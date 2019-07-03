Уголовное дело Икрамжана Илмиянова направлено в суд

Главным следственным управлением ГКНБ КР завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного завладения денежными средствами в сумме 150 тысяч долларов США обманным путем со стороны экс-советника президента Икрамжана Илмиянова. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, по результатам расследования 10 июня 2019 года Илмиянов уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР, после чего подозреваемому объявлено об окончании следствия.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении Илмиянова направлены в Генеральную прокуратуру КР для утверждения обвинительного акта и передачи дела в суд.