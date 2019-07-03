В ГКНБ ответили про бычка

ГКНБ официально заявляет, что информация о том, что действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По данным ведомства, данную информацию ГКНБ расценивает как принятие желаемого за действительное и просит представителей СМИ воздержаться от непроверенных и не поддающиеся здравому смыслу сообщений.

Отметим, ранее сторонники экс-президента Атамбаева распространили информацию в соцсетях, что "действующие сотрудники ГКНБ, отставные генералы и полковники сегодня привезли бычка в Кой-Таш".