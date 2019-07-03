Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В ГКНБ ответили про бычка

411  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ официально заявляет, что информация о том, что действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По данным ведомства, данную информацию ГКНБ расценивает как принятие желаемого за действительное и просит представителей СМИ воздержаться от непроверенных и не поддающиеся здравому смыслу сообщений.

Отметим, ранее сторонники экс-президента Атамбаева распространили информацию в соцсетях, что "действующие сотрудники ГКНБ, отставные генералы и полковники сегодня привезли бычка в Кой-Таш".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379556
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, СДПК, социальные сети, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Тамирис
03.07.2019, 15:17

А вот и раскол в силовых ведомствах пошел...

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  