Премьер-министр поручил найти виновных в избиении гражданина Нигерии

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министру внутренних дел КР Кашкару Джунушалиеву в кратчайшие сроки найти виновных в избиении гражданина Нигерии в центре города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, согласно поручению премьер-министра, по данному вопиющему случаю в оперативном порядке должны быть проведены все необходимые мероприятия по задержанию виновных и привлечению их к ответственности по всей строгости закона.

Вместе с этим с учетом начала активной фазы туристического сезона Мухаммедкалый Абылгазиев поручил Министерству внутренних дел КР усилить работу всех подразделений, в том числе туристической милиции, для обеспечения безопасности и правопорядка в общественных местах.

Кроме того, Министерству здравоохранения Кыргызской Республики поручено взять под особый контроль вопрос оказания лечения и медицинской помощи пострадавшему гражданину Нигерии!, - сообщили в правительстве.