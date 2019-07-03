Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Премьер-министр поручил найти виновных в избиении гражданина Нигерии

174  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министру внутренних дел КР Кашкару Джунушалиеву в кратчайшие сроки найти виновных в избиении гражданина Нигерии в центре города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, согласно поручению премьер-министра, по данному вопиющему случаю в оперативном порядке должны быть проведены все необходимые мероприятия по задержанию виновных и привлечению их к ответственности по всей строгости закона.

Вместе с этим с учетом начала активной фазы туристического сезона Мухаммедкалый Абылгазиев поручил Министерству внутренних дел КР усилить работу всех подразделений, в том числе туристической милиции, для обеспечения безопасности и правопорядка в общественных местах.

Кроме того, Министерству здравоохранения Кыргызской Республики поручено взять под особый контроль вопрос оказания лечения и медицинской помощи пострадавшему гражданину Нигерии!, - сообщили в правительстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379563
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  