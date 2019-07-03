Нурсулуу Ахметова: Записку о привлечении ТВЕА готовил Сапар Исаков

Сегодня, 3 июля, на заседании Свердловского районного суда в ходе рассмотрения уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека допросили экс-заведующую отделом по финансовым вопросам аппарата президента Нурсулуу Ахметову. Об этом сообщает издание barometr.kg.

В ходе допроса Ахметова пояснила, о чем конкретно просили у Алмазбека Атамбаев в той записке, которую отправляли вместе с Сапаром Исаковым.

"В письме говорится, что просим Атамбаева дать поручение Министерству энергетики, "Электрическим станциям", а также Минфину проработать вопрос о привлечении ТВЕА в качестве подрядчика для модернизации ТЭЦ Бишкека", - призналась Ахметова.

Ахметова напомнила, что записку готовил Сапар Исаков