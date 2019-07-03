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Нурсулуу Ахметова: Записку о привлечении ТВЕА готовил Сапар Исаков

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- Бакыт Стамов
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Сегодня, 3 июля, на заседании Свердловского районного суда в ходе рассмотрения уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека допросили экс-заведующую отделом по финансовым вопросам аппарата президента Нурсулуу Ахметову. Об этом сообщает издание barometr.kg.

В ходе допроса Ахметова пояснила, о чем конкретно просили у Алмазбека Атамбаев в той записке, которую отправляли вместе с Сапаром Исаковым.

"В письме говорится, что просим Атамбаева дать поручение Министерству энергетики, "Электрическим станциям", а также Минфину проработать вопрос о привлечении ТВЕА в качестве подрядчика для модернизации ТЭЦ Бишкека", - призналась Ахметова.

Ахметова напомнила, что записку готовил Сапар Исаков


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URL: https://www.vb.kg/379575
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нурсулу Ахметова, Сапар Исаков, Свердловский район, суд, ТЭЦ
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